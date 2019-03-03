شريط الاخبار
آلات عدّ النقود وكشف التزوير «تشكّك» في صحة الأوراق النقدية الجديدة الجيش يوقف عنصري دعم ومنقبين عن الذهب بتمنراست القدرة الشرائية مهددة بالانهيار بسبب طبع 4000 مليار دينار في 2018 قيطوني يثمّن رقمنة قطاع المحروقات لرفع حجم إنتاج النفط والغاز عرض «جازي كونفور» يأتي بمزي من الأنترنت والمكالمات المجانية! «أونات» يطلق عملية الترويج للسياحة الجزائرية في الخارج وزير العدل التونسي يشدد على مضاعفة التعاون مع الجزائر للتصدي للجرائم العابرة للحدود شبكة وطنية تروّج 17 كلغ من المخدرات بسيارة «سيال» للتمويه الجزائر تستورد البذور من سويسرا لإنتاج القمح الصلب محليا تعيين زعلان مديرا للحملة الانتخابية لبوتفليقة خلفا لسلال استمرار الحراك للمطالبة بالتغيير ومناهضة العهدة الخامسة ببجاية تصدّع في بيت علي حداد «المخربون بلطجية «مزطولون» و«مسبوقون قضائيا» عزوف عن المجلس الدستوري والأنفاس تُحبس على انسحـاب بوتفليقة 30 أفريل آخر أجل لتحديد التلاميذ المعنيين بمنحة المعوزين إنتاج 6 ملايين طن من الحديد قريبا أمهــــات عازبــــات يقبعــــن فـــــي السجــــون بسبـــب جرائــــم قتــــل فــــي حــــق أطفالهــــن ملايين الجزائريين في الشارع للمطالبة بالتغيير ورفضا للعهدة الخامسة عشرات الآلاف من المواطنين يزحفون على مدينة تيزي وزو الشارع يسع الجميع آلاف البليديين في مسيرة سلمية للمطالبة بالتغيير عشرات الشباب يخرجون إلى الشارع بمستغانم أويحيى يحذّر من حراك الشارع ويتحدث عن "حقد ضد بوتفليقة" سحب استدعاءات إجراء مسابقة الترقية للأساتذة يومي 04 و05 مارس استقالة جماعية تفتح باب الانشقاق ببيت "أفلان" تيزي وزو المنتوج الجزائري يتمتع بكل المواصفات ويستجيب للمعايير العالمية 6.556 مليار دينار حجم التمويل غير التقليدي نهاية جانفي مصالح الأمن ترفع حالة التأهب إلى الدرجة الحمراء الجزائر تبحث سبل تعزيز وتنويع الاقتصاد مع موريتانيا النفط يرتفع مجددا بعد رد السعودية بعدم الرضوخ لضغوطات «أوبك» ربع مليون طالب في الاحتجاجات المطالبة بالتغيير قوات الجيش تكتشف مخبأ للأسلحة والذخيرة بتمنراست 70 بالمائة نسبة الاستجابة لإضراب التكتل النقابي في اليوم الثاني التنديد بالرقابة والمطالبة باحترام الخدمة العمومية لوح يشيد بوعي الشباب الجزائري ويدعوهم للتمييز بين «الأصيل والدخيل» مؤسسة الترقية العقارية تطمئن بتسديد المستحقات لاستكمال السكنات في آجالها الحماية المدنية تعد برنامجا متنوعا للوقاية من الأخطار الجزائر تحتل المرتبة الرابعة إفريقيا الفصل في ملف المهن الشاقة ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل الأساتذة الجامعيون يشاركون الطلبة وقفتهم الاحتجاجية
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. الجيش يوقف عنصري دعم ومنقبين عن الذهب بتمنراست

حسب بيان وزارة الدفاع الوطني

الجيش يوقف عنصري دعم ومنقبين عن الذهب بتمنراست

  03 مارس 2019 - 20:44   قرئ 29 مرة   0 تعليق   الحدث
الجيش يوقف عنصري دعم ومنقبين عن الذهب بتمنراست

 أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي عنصري دعم للجماعات الإرهابية، وذلك إثر عمليتين منفصلتين بكل من المسيلة/ن.ع.1 ووهران/ن. ع.2، كما أورده أمس بيان من وزارة الدفاع الوطني.

 

أوضح بيان للجيش الوطني الشعبي أنه وفي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 02 مارس 2019، عنصري دعم للجماعات الإرهابية، وذلك إثر عمليتين منفصلتين بكل من المسيلة/ن.ع.1 ووهران/ن.ع.2.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، بعين قزام/ن.ع.6، 12 مولدا كهربائيا و10 مطارق ضغط ومركبة رباعية الدفع ودراجتين ناريتين، فيما حجز حرس الحدود 22 بندقية صيد بتبسة/ن.ع.5.

من جهة أخرى، «أوقفت عناصر الدرك الوطني، بوهران/ن.ع.2، تاجر مخدرات بحوزته 80 كلغ من الكيف المعالج، فيما تم ضبط 196 قرص مهلوس و31800 علبة من الفحم بكل من ورقلة والوادي/ن.ع.4، يضيف بيان الوزارة. يشار إلى أن مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت خلال عمليات متفرقة بكل من جانت وتمنراست وبرج باجي مختار 20 منقبا عن الذهب وحجز 12 مولدا كهربائيا وجهازين للكشف عن المعادن، حسبما أفاد به يوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من جانت/ن.ع.4، وتمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6، عشرين (20) منقبا عن الذهب وحجزت اثنا عشر (12) مولدا كهربائيا وعشر (10) مطارق ضغط وجهازين للكشف عن المعادن.

عبد الله بن مهل

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات