حسب بيان وزارة الدفاع الوطني

الجيش يوقف عنصري دعم ومنقبين عن الذهب بتمنراست

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي عنصري دعم للجماعات الإرهابية، وذلك إثر عمليتين منفصلتين بكل من المسيلة/ن.ع.1 ووهران/ن. ع.2، كما أورده أمس بيان من وزارة الدفاع الوطني.

أوضح بيان للجيش الوطني الشعبي أنه وفي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 02 مارس 2019، عنصري دعم للجماعات الإرهابية، وذلك إثر عمليتين منفصلتين بكل من المسيلة/ن.ع.1 ووهران/ن.ع.2.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، بعين قزام/ن.ع.6، 12 مولدا كهربائيا و10 مطارق ضغط ومركبة رباعية الدفع ودراجتين ناريتين، فيما حجز حرس الحدود 22 بندقية صيد بتبسة/ن.ع.5.

من جهة أخرى، «أوقفت عناصر الدرك الوطني، بوهران/ن.ع.2، تاجر مخدرات بحوزته 80 كلغ من الكيف المعالج، فيما تم ضبط 196 قرص مهلوس و31800 علبة من الفحم بكل من ورقلة والوادي/ن.ع.4، يضيف بيان الوزارة. يشار إلى أن مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت خلال عمليات متفرقة بكل من جانت وتمنراست وبرج باجي مختار 20 منقبا عن الذهب وحجز 12 مولدا كهربائيا وجهازين للكشف عن المعادن، حسبما أفاد به يوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من جانت/ن.ع.4، وتمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6، عشرين (20) منقبا عن الذهب وحجزت اثنا عشر (12) مولدا كهربائيا وعشر (10) مطارق ضغط وجهازين للكشف عن المعادن.