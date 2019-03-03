العاصمة عاشت أمس أطول أيامها

طوارئ بالقرب من المجلس الدستوري بسبب احتجاجـــــــــــــــــــات الطلبة

مصالح الأمن فرضت طوقا أمنيا كبيرا بمحيط المجلس لمنع وصول المتظاهرين

طوارئ غير معلنة ... كر وفرّ هي مشاهد وأخرى عاشتها عاصمة البلاد، طيلة نهار أمس، فمن الجامعة المركزية إلى مقر المجلس الدستوري، تعزيزات أمنية مشددة، طائرات الهليكوبتر تحلّق فوق سماء الجزائر، التي عاشت أطول أيامها عشية آخر يوم من إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل القادم.

كانت الساعة تشير إلى التاسعة والنصف صباحا، عندم انطلقت صحفية «المحور اليومي» من مقر دار الصحافة «الطاهر جاووت» بساحة أول ماي بالعاصمة، ضغط المرور بعد توجيه أوامر لعناصر الشرطة بإيفاد تعزيزات أمنية إلى وسط العاصمة، اضطررنا إلى سلك طريق «غرمول» من أجل الوصول إلى الجامعة المركزية، اللافت أن الأمور كانت هادئة في طريق «ميسونيي» حتى أن الباعة كانوا يتجولون بشكل طبيعي لممارسة تجارتهم، سرعان ما بدأنا نتوغل في شارع «ديدوش مراد» حتى بدأ الانتشار الكبير لعناصر الأمن بالزي الرسمي والمدني. اقتربنا من الجامعة المركزية، انقسم الطلبة إلى شطرين نصفهم بقوا داخل الجامعة والآخر خرج إلى الشارع، مما عقّد من مهام عناصر الأمن، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهات مع طلبة الثانويات وعامة المواطنين الذين انضموا إلى التجمع، حتى المارون بسيارتهم كانوا يتوقفون للهتاف، فهتافات الطلبة داخل الجامعة كان يكررها المواطنون بالشارع خارجا.

حشود طلبة الحقوق يغزون الطريق السريع

بخلاف تجمعهم الأول، طالب الطلبة بحضور الإعلام من أجل إيصال صوتهم، واصلوا المسيرة إلى طريق «شاراس» قبالة مقر أمن ولاية الجزائر، أين تمت محاصرتهم من قبل مصالح الأمن، الذين كانوا منهكين من شدة التعب. مباشرة بعدها قررنا التوجه نحو جامعة الحقوق بسعيد حمدين، فكانت المفاجأة، كل مداخل ومخارج الجامعة كانت مطوقة بحشود الطلبة، الذين رسموا صورة أذهلت المارين عبر الطريق السريع، الذين نزلوا يلتقطون صورا لن يكررها التاريخ. أصحاب السيارات كانوا يردون على هتافات الطلبة بمزامير السيارات، مرتدين قبعات وملفوفين بالراية الوطنية.

الأمن يلتقط مندسين حاولوا زرع الفوضى

اتجهت صحفية «المحور اليومي» نحو كلية علوم الاعلام والاتصال، لم نتمكن من الدخول بسبب السيول البشرية التي حاصرت المكان، بفعل خروج طلبة الاعلام والاتصال، صنع الطلبة نفس الأجواء بسعيد حمدين. كانت التبليغات بوجود مندسين أو مشبوهين أو مسبوقين قضائيا في أوساط الطلبة، ومنعا لحدوث أي انزلاق كانت عناصر الأمن تتدخل خلسة لالتقاط هؤلاء وإيداعهم في سيارات الشرطة. كانت الساعة تشير إلى منتصف النهار، عندما وصلنا إلى كلية الحقوق القديمة، التي تم تحويلها إلى طلبة اللغات الأجنبية، اختلفت الشعارات لكن المطلب واحد، «طلبة واعون للخامسة رافضون»، ما ميّز الوقفات الاعتصامية أن الطلبة اهتدوا إلى فكرة الخروج من الجامعة عن طريق تسلق أسوارها باستعمال سلالم، للفرار من أعوان الامن، مما أفرز تسجيل إصابات عجّل أعوان الحماية المدنية بإسعافهم.

وعقدنا العزم على غزو المجلس الدستوري

كان الطلبة يتبادلون المعلومات فيما بينهم لشخذ ذممهم من أجل إيصال أصواتهم إلى مبنى المجلس الدستوري، الذي طوقه طلبة كلية الطب، كونها الأقرب من مقره المتواجد بالأبيار، مما جعل باقي الطلبة يصرون على الوصول إلى الهيئة الدستورية العليا في البلاد، والالتحاق بزملائهم، تعسّر عليهم اختراق الجدار الأمني الرهيب الذي فرضته مختلف الأسلاك الأمنية، بعدما تم الاستنجاد بعناصر الدرك الوطني الذين شكلوا حواجز أوصدوا بها مختلف مداخل ومخارج مقر المجلس الدستوري لمنع المتظاهرين من الوصول إليه.

خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لمنع توافد طلبة شرق العاصمة

شرق العاصمة، في جامعة باب الزوار استعملت عناصر الأمن التي توزعت عبر جميع الطرقات والشوارع المؤدية إلى المؤسسات الجامعية، معاهد، مراكز وكليات الواقعة وسط العاصمة، في صورة لم تعشها الجزائر منذ سنوات، خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفرقة الطلبة الذين احتلوا الطرقات رغبة منهم في الوصول إلى العاصمة. الصور نفسها ارتسمت في الأبيار وشارع «موريس أودان»، دالي إبراهيم وبوزريعة، هذه الأخيرة التي كان الطلبة يعولون عليها كون طلبتها معتادون على الخروج بقوة في كل النداءات الطلابية. سجلت الاعتصامات تجاوزات ضئيلة لاسيما بين الطلبة، في جامعة «الجزائر 2» بسبب مناوشات بين بعض الطلبة، غير أن هذا لم يمنعهم من المسيرات نحو طريق «شوفالي». نفس المشاهد والصور رسمت بمختلف المؤسسات الجامعية، معاهد، مدارس والمراكز الجامعية تناسى فيها الطلبة اختلافاتهم، تخصصاتهم، إيديولوجياتهم ومستوياتهم العلمية وكان هدفهم واحدا ووحيدا «لا لعهدة خامسة» وفتح المجال للشباب، الذين أرادوا إيصال فكرة لخصوها في عبارة: «قلتم عنا جيل الكيراتين لكننا لسنا شياتين».