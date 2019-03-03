06 آلاف جزائري يجتمعون بساحة الجمهورية وفنانون ينضمون إليهم

الآلاف من الجالية الجزائرية يحتجون ضد العهدة الخامسة بفرنسا وبريطانيا

خرج الآلاف من الجزائريين عبر العديد من العواصم الغربية في مظاهرات مناهضة للعهدة الخامسة، حيث خرج المئات من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا في احتجاجات ومسيرات بساحات وشوارع العاصمة باريس رافعين شعارات رافضة لترشح الرئيس، كما شهدت لندن ذات الحركات الاحتجاجية التي طالبوا فيها بسحب ترشح بوتفليقة، حيث أحصت الشرطة الفرنسية 06 آلاف شخص شاركوا في مظاهرة ضد ترشح بوتفليقة للعهدة الخامسة.

يتدفق المئات من المغتربين إلى ساحة الجمهورية بباريس للمشاركة في تجمع ضخم ضد ترشح بوتفليقة إلى عهدة خامسة، وقد قدم العشرات منهم من ضواحي باريس وحتى من بلجيكا وألمانيا ووضعت مصالح الأمن الفرنسية تحت حالة تأهب قصوى تحسبا لأي طارئ، محاطين بأحزمة من الشرطة الفرنسة بشعارات ترفض العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، وبدأ المشاركون في التوافد على ساحة «الجمهورية» في حدود الحادية عشرة صباحا، لكن بعد ساعة واحدة فقط من بدء المظاهرة، اكتظت الساحة كاملة وأصبح من الصعب التنقل بسهولة فيها. ما جعل قوات الدرك تنتشر على بعد أمتار قليلة من الساحة لمنع وقوع تجاوزات أو مشاكل أمنية، ورفع المتظاهرون بكثافة أعلاما جزائرية وصورا لشخصيات سياسية جزائرية مثل عبد المالك سلال، رئيس الحملة الانتخابية لبوتفليقة السابق وأحمد أويحيى الوزير الأول الحالي وشخصيات جزائرية أخرى مقربة من النظام، مطالبين إياهم بالرحيل، كما انضم نجوم الساحة الفنية الجزائرية إلى المظاهرات السلمية التي خرج فيها الآلاف من الجزائريين بالعاصمة الفرنسية باريس على غرار الفنان لونيس آيت منقلات، والفنانة العالمية سعاد ماسي وكذا المغني الشبابي «سولكينغ» الذي رفض في وقت سابق المشاركة في أغنية مؤيدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في حين شارك العديد من أفراد الجالية الجزائرية بإنجلترا في وقفة احتجاجية بميدان الطرف الأغر في العاصمة لندن ضد العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، ووفقا لما أظهرته مقاطع الفيديو التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المئات شاركوا في الوقفة، مرددين النشيد الوطني إضافة إلى شعارات معادية للرئيس وحاشيته.