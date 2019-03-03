منع الطلبة المحتجين من الوصول إلى مقر المجلس الدستوري

تعزيزات أمنية مشددة والعاصمة تحت الحصار

شهد محيط المجلس الدستوري مند الساعات الأولى لصباح اليوم الأخير من إيداع المترشحين لملفاتهم إمدادات أمنية كبيرة، حيت تم غلق كل المنافذ المؤدية إليه من جانب الأبيار، وبن عكنون، وتظاهر مئات الطلبة بكلية الطب التي تبعد عنه نحو مائة متر فقط، وكذلك بكلية الحقوق المطوقتين من طرف عشرات أعوان مكافحة الشغب وشاحنات خراطيم المياه الساخنة، قبل وصول المئات من الطلبة الآخرين من كل من كلية الإعلام والعلوم السياسية ببن عكنون وكلية دالي إبراهيم وبوزريعة أين شهدت مشادات بين الطلاب وقوات مكافحة الشغب.

نشرت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيزات أمنية كبيرة منذ ساعات مبكرة من صباح أمس، أمام مقر المجلس الدستوري في بن عكنون، حيث عرف الشارع الرئيسي للمجلس ومختلف الطرق المحيطة به تواجد مكثف لشاحنات نقل أعوان مكافحة الشغب وشاحنات المياه الساخنة و»الموستاش» خوفا من مظاهرات للطلبة خاصة في ظل قرب العديد من الكليات منه تزامنا مع اليوم الأخير من إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث تم منع السيارات من الوصول إلى المجلس الدستوري، ومنع المرور عبر الشارع المؤدي إلى كلية الطب عند المحور الدوراني، حيث تواجدت شاحنات وسيارات الشرطة على طول الطريق اين يتواجد المجلس الدستوري، فبعد ساعات من المنع والتضييق الأمني المشدد على طلبة عبر مختلف الجامعات والكليات، نجح طلبة العاصمة في الوصول إلى الشارع رافعين شعارات الرفض للعهدة الخامسة والتنديد بعدم استجابة السلطة لإرادة الجزائريين، حيث شهدت كلية اللغات ببن عكنون «الحقوق سابقا» كسر الطلبة للجدار الأمني الذي فرضت قوات الأمن التي أغلقت الباب متجهة نحو المجلس الدستوري تلها وصول طلبة الاعلام والعلوم السياسية، أين اندلعت مواجهات بين الطلبة وقوات مكافحة الشغب بالأبيار قادمين من كلية الطب على بعد أمتار من المجلس الدستوري، في الوقت الذي واصل فيه العشرات من الطلبة الزحف نحو المجلس من مختلف الجامعات، وقد استعملت الشرطة الغازات المسيلة للدموع وخراطين المياه لتفريق المتظاهرين، وفيما كان عناصر الشرطة يحكمون قبضتهم على طلبة الجامعة المركزية بغلق الأبواب وفرض طوق أمني محكم على كل مداخل ومخارج الجامعة، باغت حراك غير منتظر لطلبة قادمين من مختلف الجامعات عناصر مكافحة الشغب، خارجين بالعشرات من شارع «العقيد عدون محمد»، رافعين شعارات التغيير ورفض العهدة الخامسة، من جهتها تدخلت قوات الدرك الوطني بحي الموز رغم أنها تدخل ضمن اختصاص المديرية العامة للأمن الوطني مشكلة درع بشري وآخر خاص بالشاحنات والحافلات المخصصة لقوات مكافحة الشغب أين أغلقت الطريق السريع المؤدي إلى العاصمة على مستوى محطة الوقود لحي الموز في حالة طرحت العديد من التساؤلات حول سببها.

وشهد مدخل المجلس الدستوري بعد وصول المترشحين تباعا تعزيزا كبيرا خاصة بعد وصول كل من المترشحين غادي مهدي ورشيد نكاز الذي كان بانتظاره المئات من الشباب المتعاطفين معه.

واستمرت المسيرة، إلى غاية عشية أمس، حيث جاب المحتجون شوارع العاصمة انطلاقا من «سينما الجزائر»، مروراً بشارع موريس أودان وصولاً إلى البريد المركزي وسط تعزيزات أمنية عبر هذه الشوارع.