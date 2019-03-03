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انتخابات مسبقة لن يترشح فيها لضمان انتقال سلس للسلطة وإعلان جمهورية جديدة

عبد العزيز بوتفليقة يتعهد بالاستجابة لمطالبة المحتجين و«تغيير النظام» في حال انتخابه

  03 مارس 2019 - 22:43   قرئ 49 مرة   0 تعليق   الحدث
عبد العزيز بوتفليقة يتعهد بالاستجابة لمطالبة المحتجين و«تغيير النظام» في حال انتخابه

أكد على مراجعة قانون الانتخابات مع إنشاء آلية مستقلة لتنظيم الانتخابات

تعهد الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة موجهة للمواطنين قرأها مدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان، بالاستجابة للشعب الداعي إلى «تغيير النظام» في حال تجديد الثقة فيه خلال الانتخابات المقبلة، من خلال تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة طبقا للأجندة التي تعتمدها ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية لن يترشح فيها تضمن استخلافه في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية، مشيدا بـ»التحضر الذي طبع المسيرات الشعبية الأخيرة، كما لا يفوتني التنويه بالتعامل المهني المثالي والراقي الذي تحلت به مختلف أسلاك الأمن، وأنوه بموقف مواطنينا الذين فضّلوا التعبير عن رأيهم يوم الاقتراع عن طريق الصندوق».

 

قدم المترشح جملة من التعهدات للشعب الجزائري في حال إعادة انتخابه مشددا أنه «لن أترك أي قوة سياسية، كانت أم اقتصادية، لكي تحيد بمصير وثروات البلاد عن مسارها لصالح فئة معينة أو مجموعات خفية»، وقال زعلان في رسالة المترشح التي حملت 06 محاور أساسية تمثلت في الدعوة إلى تنظيم ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية من شأنها إرساء أسس النظام الجديد الإصلاحيّ للدّولة الوطنية الجزائرية، المنسجم كل الانسجام مع تطلعات شعبنا، تليها تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة طبقا للأجندة التي تعتمدها الندوة الوطنية، متعهدا أنه لن يكون مترشحا فيها، من شأن هذه الانتخابات أن تضمن استخلافه في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية، ستحدد الندوة الوطنية هذه تاريخ الانتخابات الرئاسية المسبقة، كما تعهد بوتفليقة بالانتقال إلى جمهورية جديدة من خلال «إعداد دستور جديد يزّكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، يكرس ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد»، وتضمنت النقطة الرابعة «وضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية، وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والإقصاء الاجتماعيين، ومنها ظاهرة الحرقة، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد»، وكذا «اتخاذ إجراءات فورية وفعالة ليصبح كل فرد من شبابنا فاعلا أساسيا ومستفيدا ذا أولوية في الحياة العامة، على جميع المستويات، وفي كل فضاءات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى «مراجعة قانون الانتخابات، مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات»، مشددا أن «الالتزامات التي أقطعها على نفسي أمامكم، ستقودنا بطبيعة الحال إلى تعاقب سلس بين الأجيال، في جزائر متصالحة مع نفسها»، داعيا «إلى كتابة صفحة جديدة من تاريخنا ولنجعل من الموعد الانتخابي لـ 18 أفريل المقبل شهادة ميلاد جمهورية جزائرية جديدة كما يتطلع إليها الشعب الجزائري».

وأضاف المترشح في رسالته إن الجزائر في حاجة إلى استكمال مسيرتها نحو الديمقراطية والتطور والازدهار، دون وقف المسار الذي غنمت بفضله مكاسب جمة عبر السنين، لأجل ذلك، فالجزائر في أمس الحاجة إلى قفزة نوعية وهبّة رفيعة لكل قواها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل ولكل أطياف المجتمع، سعيا إلى فتح الأفق أمام آمال جديدة، مضيفا «لقد نمت إلى مسامعي، وكلي اهتمام، آهات المتظاهرين، ولا سيما تلك النابعة عن آلاف الشباب الذين خاطبوني في شأن مصير وطننا، غالبيتهم في عمر تطبعه الأنفة والسخاء اللذان دفعاني وأنا في عمرهم إلى الالتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني المجيد، أولئك شباب عبّروا عن قلقهم المشروع والمفهوم تجاه الريبة والشكوك التي حرّكتهم، مضيفا «وإنه لمن واجبي، بل وإنّها لنيتي، طمأنة قلوب ونفسيات أبناء بلدي، وإنني إذا أفعل ذلك اليوم، أفعله كمجاهد مخلص لأرواح شهدائنا الأبرار وللعهد الذي قطعناه أنا وكل رفقائي الأخيار في الملحمة التحريرية، والذين لا يزالون اليوم على قيد الحياة، بل وأقوم به أيضا كرئيس للجمهورية يقدس الإرادة الشعبية التي قلّدتني مسؤولية القاضي الأول بالبلاد، بل وأيضا، وعن قناعة، بصفتي كمرشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة».

أسامة سبع

 

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