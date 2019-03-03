بعد ثبوت ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة

مقري وبن فليس ينسحبان من سباق الرئاسيات

انسحب كل من عبد الرزاق مقري وعلي بن فليس، من سباق الانتخابات الرئاسية، تنفيذا لقرارات هياكل أحزابهما، في الوقت بدل الضائع، رابطين ذلك بترشح الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة.

حركة مجتمع السلم، التي تمثّل فصيل «الإخوان المسلمين» بالجزائر، وبعدما طرح مرشحها عبد الرزاق مقري، البرنامج الذي يفترض أن يخوض به حملته الانتخابية للرئاسيات، قرر مجلس شوراها الوطني عدم المشاركة، ليلة قبل إسدال الستار عن الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية لدى المجلس الدستوري. ووفقا لأصداء من داخل مجلس الشورى، فإن رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، كان متمسكا بالمشاركة بصفته مرشح الحركة، إلا أنّ القرار أسقطه 147 صوتا مقابل 97 عضوا لخيار المشاركة. وشهدت الدورة الاستثنائية لأعضاء مجلس الشورى التي انعقدت بالعاصمة، السبت، واستمرت إلى ساعات متأخرة من ليلة الأحد، حالة شد وجذب بين الداعين للمشاركة، والرافضين لها.

وأكدت «حمس» في بيان لها، أنها لن تشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 18 أفريل 2019، موضحة أنه في حال ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة لن تشارك في الرئاسيات. وثمنت حركة مجتمع السلم، الحراك الشعبي، الذي انطلق عبر كامل التراب الوطني وبمشاركة جميع الفعاليات الشعبية الرافضة للعهدة الخامسة.ودعت في البيان، السلطة السياسية في البلاد لضرورة الاستجابة لمطالب الشعب وفي مقدمتها «التراجع عن العهدة الخامسة».

في حين فصل المكتب السياسي لحزب «طلائع الحريات» في مقاطعته للانتخابات الرئاسية، بعدما كان يفترض ترشيح رئيسه علي بن فليس. وبرر بن فليس مقاطعته للاستحقاق الرئاسي، خلال ندوة صحفية، عقدها في أعقاب انعقاد اجتماع المكتب السياسي للحزب، بالرفض الشعبي الذي قوبلت به هذه الانتخابات، مصرحا أن: «شعبنا رفض شروط وظروف تنظيمها»، مضيفا أن «الشعب نطق وقال كلمته الفصل ولم يكن في وسعي سوى أن اتشرف بالإصغاء إليه والامتثال بأمر الشعب».

وأفاد بن فليس أن «إجراء الانتخابات في الظروف الحالية طبقا للشروط التي أملتها قوى غير دستورية قد فقدت على وجودها»، معتبرا أنه «لا يمكن لهذه الانتخابات إلا أن تزيد الأوضاع تعفنا وتوترا مغذية الكثير من بؤر الانزلاقات والانحرافات».

وشخّص علي بن فليس، الوضع السياسي الراهن بـ»اللامسبوق في تاريخ البلاد»، موضحا أنه «حتى في أزماتنا لم يسبق أن سجلنا فراغا في مركز صنع القرار»، مشددا على أن مكانه ليس في الميدان الانتخابي وإنما بين أبناء الشعب، مصرحا: «لا قسم يعلو فوق قسم حماية الجمهورية».