﻿تسارع دراماتيكي للأحداث في الجزائر

استقالات ومراوغات سياسية فاشلة وحراك تقابله دعــــــــــــوات لضبط النفس

عمال الشركات العمومية يلتحقون بركب المحتجين

تتسارع الأحداث بالجزائر بشكل دراماتيكي، فبعد يوم شاق عاشه الجزائريون أول أمس بإيداع آخر المترشحين لملفاتهم لدى المجلس الدستوري، وأمام الصدمة الكبيرة التي عاشها المتتبعون على المباشر بـ»تغيير» المترشح رشيد نكاز ثم اعلان ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي تزامن مع الحراك الطلابي الكبير، وضع الجزائريون أيديهم على قلوبهم في ليلة مضطربة تدفق فيها المواطنون من كل صوب للتظاهر في الشوارع لولا نداءات التعقل التي أطلقها سياسيون وشخصيات بارزة تفاديا للانزلاق.

الجزائريون بقوا إلى غاية الساعات الأولى للصباح أمام حواسيبهم وهواتفهم يتناقلون الأخبار والتعاليق فيما يخص قضية الساعة وترشح بوتفليقة لعهدة خامسة والرسالة التي تلاها رئيس حملته الانتخابية عبد الغني زعلان، وكانت أولى ردود الأفعال إلى جانب التظاهرات الليلية التي شهدتها مدن الجزائر هي استقالة خالد تازغارت من قبة البرلمان ليعلن انضمامه للحراك الشعبي، وكان أول ضحايا التهكم من قبل المواطنين على هذه الوضعية هو توجيه انتقادات لاذعة لسعيد بوحجة رئيس البرلمان المبعد الذي لم يتمكن من الحفاظ على مقعده في المجلس من خلال مؤامرة عملية حيكت ضده لينسحب من السباق الرئاسي بعد تلقيه مكالمة هاتفية على المباشر ليخرج للرأي العام بأنه جمع الأصوات للرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة، وهي الكذبة التي لم يصدقها كل الجزائريين الذين تداولوا فيديو ندوته الصحفية.

ثاني خرجة أبهرت الرأي العام هي تلك التي أطل علينا من خلالها عبد الوهاب دربال، الذي أقل ما يمكن قوله عنه أنه «يكذب» على الشعب الجزائري، من مستغانم أن كلمته تم تأويلها رغم أن تصريحه بغليزان موثق ومسجل وتم تداوله على أوسع نطاق مستصغرا الشعب الجزائري ليزيد من درجة استفزاز المواطنين الذين يعيشون على أعصابهم، تلميذ الأفلان وخريج الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية والداعم لبن فليس في رئاسيات 2004 عبد العزيز بلعيد سرّب خبرا في الصباح مفاده انسحابه في الرئاسيات ليعود مساء يشترط ابعاد بوتفليقة من السباق الرئاسي ليواصل مشوار ترشحه، وفي خضم هذه الأحداث خرج طلبة جامعات بجاية عن بكرة أبيهم في مسيرات سلمية ما فتئت أن التحق بها عمال «أونيام» مفخرة الصناعة الالكترونية بتيزي وزو في مسيرة أخرى معلنين الطلاق مع المركزية النقابية، وانضم طلبة جامعات باتنة وقالمة وثانويوه للحراك، لتصنع عاصمة الأوراس اليوم الاستثناء في مسيرة تاريخية ضد ترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية أخرى.

سياسيا أيضا واصل رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، مراوغاته ليقول في ندوة صحفية أنه أول من دعا للحراك الشعبي رغم أنه كان يفاوض لتمديد العهدة الرئاسية لبوتفليقة، كما فعلوا مع زروال عندما منح لهم 5 مقاعد بالمجلس الانتقالي وحقيبتين وزاريتين ركب خلالها أبو جرة سلطاني البحر بتوليه حقيبة الصيد البحري وأوكلت وزارة السياحة لبن قرينة ليدير الفنادق التي تستحل تقديم الخمور، من جانبها أدلت لويزة حنون بتصريحات نارية بعدما تأكدت بأن الشعب الذي طردها في مسيرة الجمعة الماضي لا يمكن أن يغفر لها غلطة أخرى، خصوصا أن الجميع أصبح يعترف بقوة الجيل الجديد من الشباب الذي يقود الحراك الشعبي باعتراف الرئيس بوتفليقة ترجمته رسالته أول أمس.

أما حزب الأفلان الذي أثنى على رسالة الرئيس فيعرف نزيفا باستقالة أحد أعضاء لجنته المركزية ثم تقديم فروخي استقالته من المجلس وهو الذي كان يطمح لرئاسة البرلمان قبل تعيين السعيد بوحجة على رأسه.

ويسود نوع من الترقب في الشارع الجزائري مع تسارع الأحداث والتصريحات والمواطنون غير مبالين تماما بأقاويل الساسة، ولا يعولون كثيرا على لقاء المعارضة الذي يقوده عبد الله جاب الله لأنه قرر تسيير أموره بنفسه وقد أكد هؤلاء الشباب تعقلهم وتمسكهم بهذا الوطن والدفاع عنه من خلال مسيراتهم السلمية وتخليهم عن اختلاف ايديوجياتهم، متأكدين أيضا أنهم لن ينساقوا وراء الفوضى لأن أولياءهم تجرعوا مرارة الدم والدمار في تسعينيات القرن الماضي، ويشاهدون أيضا ما يحدث في محيطهم من خراب لشعوب لم تحسن المحافظة على أوطانها.