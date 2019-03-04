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شككت في نوايا المترشح بوتفليقة بخصوص الاستجابة لمطالبها

المعارضة تدعو الشعب لمواصلة الحراك

  04 مارس 2019 - 20:43   قرئ 16 مرة   0 تعليق   الحدث
المعارضة تدعو الشعب لمواصلة الحراك

دعت المعارضة المجتمعة،أمس، بمقر جبهة العدالة والتنمية، المواطنين إلى مواصلة الحراك الاجتماعي السلمي، وعدم الاستجابة لما تضمنته رسالة المترشح عبد العزيز بوتفليقة، متهمة إدارة حملته الانتخابية بـ «توظيف الإدارة من أجل جمع استمارات ترشحه».

 

اتهم رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، في كلمته الافتتاحية لاجتماع المعارضة المنعقد بمقر حزبه بالعاصمة أمس، المترشح عبد العزيز بوتفليقة، بـ «الالتفاف على مطالب الشارع من أجل إجهاضها». وقال جاب الله: «أخشى من أن ينخدع الناس من الورقة التي قرأها المكلف بالحملة الانتخابية للمترشح»، معتبرا أنها «محاولة للالتفاف على الحراك الشعبي مثلما عشناه سنة 1988 وعاشته الكثير من الدول في العالم».

وقرأ رئيس جبهة العدالة والتنمية، رسالة الترشح الخاصة بعبد العزيز بوتفليقة، والتي تلاها نيابة عنه مدير حملته الانتخابية، عبد الغني زعلان، بالمجلس الدستوري، على أنها «محاولة مكشوفة للالتفاف على مطالب الحراك الشعبي»، داعيا الجزائريين إلى مواصلته مصرحا: «المجموعة المتمسكة بالسلطة تعيش ظرفا صعبا وعلى الناس أن يصبروا على نضالهم السلمي حتى يسترجعوا حقوقهم المشروعة».

وعلق رئيس جبهة العدالة والتنمية، على ما تضمنته رسالة ترشح عبد العزيز بوتفليقة، فاعتبر أنه لا قيمة من الحديث عن الندوة الوطنية والدستور لأن المعارضة طالبت بهما مرارا، متسائلا: «كيف بعد عشرين سنة ... واستغلال الثروة... يقولون لنا نريد عهدة لتلبية الطموحات ... من يثق فيكم؟».

واتهم عبد الله جاب الله، الذي احتضن ثالث اجتماع للمعارضة في مقر حزبه، مديرية الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، بـ»تزوير استمارات اكتتاب التوقيعات»، عن طريق استعمال ملفات إدارية للمواطنين، وساق في اتهاماته الولاة ورؤساء البلديات قائلا: «رسالة الترشح تحمل الكثير من الأكاذيب حين قال فيها إنه ترشح استجابة لمطالب الشعب والقوى السياسية»، مضيفا أن: «الترشح بفضل الملايين التي وقعت له استمارات الترشح عبر صورة من صور السطو على وثائق الناس قام بها الولاة ورؤساء البلديات الذين سجلوها من البلديات لملء استمارات بوتفليقة»، وتحدث عن «لاشرعية في المؤسسات ولا القوانين والقرارات الصادرة منها»، مؤكدا أن «حراك الشعب لن يتوقف إلا إذا تحققت النتائج التي يطالب من أجلها».

وتجدر الإشارة إلى أن عبد الله جاب الله، كان قد قاد مساعي من أجل تحقيق التفاف المعارضة على مرشح توافقي، لكنه فشل في ذلك وأعلن قبل أسبوع عدم مشاركته في هذا الاستحقاق.

حكيمة ذهبي

 

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