اعتبرت رسالة ترشحه استجابة لمطالب المتظاهرين الداعين للتغيير

أحزاب التحالف الرئاسي تلتفّ حول بوتفليقة

تمسّكت أحزاب التحالف الرئاسي، بمواقفها الداعمة لترشح الرئيس المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدة في ردود أفعالها حول رسالته بمناسبة إيداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، أنها «استجابة لمطالب المتظاهرين المطالبين بتغيير النظام».

أصدر كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بيانات أعلنا من خلالها تمسكهما بالتفافهما حول الرئيس المترشح لولاية خامسة، عبد العزيز بوتفليقة، وذلك عقب إيداع مديرية حملته الانتخابية ملف الترشح رسميا لدى المجلس الدستوري، وإصدار بيان أعلن فيه استعداده لتغيير النظام وإجراء رئاسيات مسبقة بعد الندوة الوطنية للإجماع.

وأكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أن عبد العزيز بوتفليقة، قد استجاب في رسالة ترشحه للانتخابات الرئاسية، التي تلاها عنه مدير حملته الانتخابية، عبد الغني زعلان، «أجوبة شافية لمطالب المواطنين المطالبين بالتغيير».

وقال أويحيى، في بيان لتشكيلته السياسية إنه «مرتاح لما تضمنته رسالة المجاهد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة إيداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبل»، التي اعتبرها «تأكيد على إصغاء بوتفليقة بكل إخلاص لأصوات المواطنين المعبرة عن مطالبهم».

وأشاد حزب أويحيى، الذي يعتبر أحد الأسماء التي طالب الشارع بإبعادها من السلطة، بـ «مسار الإصلاحات التي أفصح عنها المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، يوم 10 فبراير الفارط بمناسبة إعلان ترشحه، والتي تعمّق في تفصيلها من خلال رسالته الموجهة إلى الأمة، من بينها عقد ندوة وطنية جامعة للتوافق، ومراجعة عميقة للدستور، مع تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، في أجل قريب، تتويجا لهذا المسار، دون مشاركة المجاهد عبد العزيز بوتفليقة فيها».

واعتبر الأرندي، أن تعهدات بوتفليقة التي تضمنتها رسالة ترشحه، تحمل في طياتها أجوبة شافية لمطالب مواطنين منادين بالتغيير، ومن ثمة، يأمل التجمع أن تسهم هذه الرسالة في بسط السكينة من أجل تمكين بلادنا من المضي في هدوء واستقرار نحو الموعد الانتخابي ليوم 18 أفريل المقبل، الذي يعتبر محطة تعبيد المسلك نحو الإصلاحات والتغيير، مع الحفاظ على استقرار البلاد ووجودها.

من جانبه؛ قال حزب جبهة التحرير الوطني، إن التزام المترشح عبد العزيز بوتفليقة بتغيير النظام، وكل التزاماته التي أطلقها خلال إيداع مدير حملته الانتخابية ملف ترشحه، هو «القراءة الصحيحة والسليمة للمطالب المشروعة»، التي رفعها المتظاهرون.

وجاء في البيان الذي علق فيه حزب «الأفلان» على تعهدات بوتفليقة، بمناسبة إيداع مديرية حملته الانتخابية ملف ترشحه، إن الندوة الوطنية التي التزم بها بوتفليقة، خلال هذه السنة، في حال انتخابه، تمثل صمام أمان لمستقبل الجزائر، لاسيما وأنها ترتكز على حوار مجتمعي عميق، مؤكدا أنها «فرصة فريدة في التاريخ السياسي للبلاد ونقطة تحول حاسمة، حيث أنها تهدف إلى التوصل إلى توافق وطني بشأن الإصلاحات والتغييرات التي يتعين على بلادنا الاضطلاع بها في إطار دستور جديد يزكيه الشعب عن طريق الاستفتاء».

وأكد حزب الرئيس المترشح، أنه يثني على اقتراح تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، طبقا لما تقرره الندوة الوطنية لضمان استخلافه في ظروف هادئة وضمان آلية مستقلة تتولى تنظيم الانتخابات. ودافع الحزب عن بوتفليقة، حيث قال إنه «وفى بتعهداته للشعب التي طالما أكد عليها احتراما لصاحب السيادة الشعب الجزائري الذي يؤكد في كل مرة وعيه الوطني وحرصه على مصلحة الوطن»، مشيرا إلى أن بوتفليقة «استمع إلى مطالب الشعب والتزم بتلبية مطلبه الأساسي المتمثل في تغيير النظام استجابة للأجيال الصاعدة». كما أكد أن «استجابة بوتفليقة بالقضاء على كافة أوجه التهميش والإقصاء بمختلف مظاهرها وتحقيق تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد، يجسد تجاوبه الفعلي مع مطالب فئات واسعة من المجتمع وهو ما طالب به الشباب في المسيرات السلمية»، التي أثنى عليها، ووصفها بـ»السلمية والتحضر».

كما غازل الحزب العتيد، الشباب، معتبرا أنه «واعٍ متشبع بقيم وطنه الذي يضطلع بمسؤوليته الوطنية ويتوق إلى فتح الأفق أمام آمال جديدة تحقق تطلعاتهم وتستجيب لانتظارات الأجيال الصاعدة».

وخاطب «الأفلان»، الجزائريين بتأكيده أنه «يراهن عليهم مهما كانت مشاربهم السياسية في التجاوب مع الالتزامات التي تعهد بها الرئيس حتى تكون رئاسيات 18 أفريل موعدا مع انتصار الشعب الجزائري وشهادة ميلاد جمهورية جديدة».

حكيمة ذهبي