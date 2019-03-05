انقطاع جزئي للكهرباء يوم الخميس المقبل ببلدية رغاية

سيتم قطع تموين الكهرباء يوم الخميس 7 مارس وهذا في عدة مناطق ببلدية الرغاية بسبب أشغال صيانة، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان شركة توزيع الكهرباء و الغاز بالعاصمة.

ويشير ذات المصدر ان هذا الانقطاع، المبرمج ليوم الخميس من 9 سا00 الى الرابعة مساء، سيمس كل من أحياء "سعيداني علال" و " 168 مسكن سعيداني لال" و "علي خوجة" و كذا مجمع البيوت القصديرية "سعيداني علال".

ويرجع هذا الانقطاع لأشغال صيانة ستخص الخط ذات التوتر المتوسط و العالي 30 كيلوفولط وتضع مديرية التوزيع لسونلغاز ببلدية الحراش تحت تصرف زبائنها الرقم الاخضر "3303" من اجل مزيد من المعلومات على مدار اليوم و الاسبوع.