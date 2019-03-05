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منظمة المحامين لولاية تيزي وزو تقر تعليق نشاطها القضائي

  05 مارس 2019 - 14:44   قرئ 64 مرة   0 تعليق   الحدث
منظمة المحامين لولاية تيزي وزو تقر تعليق نشاطها القضائي

 قررت، اليوم منظمة المحامين لولاية تيزي وزو، تعليق كل نشاط قضائي على مستوى جميع  محاكم الولاية ومجلسها القضائي ليومين متتالين "04 و05 مارس  2019". وذكر المنظمة عبر بيانها الذي تحوز "المحور اليومي" على نسخة منه والذي حمل توقيع نقيبها السيد "س براهمي، أن الجمعية العامة المنعقد مساء ا,ل أمس، انبثق عنها مجموعة من القرارات تزامنا مع المستجدات والتطورات السياسية التي تعرفها البلاد. ومن بين جل القرارات التي خرج بها أعضاء  منظمة المحامين لولاية تيزي وزو، استنادا إلى بيانها، تتمثل أساسا في كتابة وتحرير رسالة مفتوحة تُرسل إلى المجلس الدستوري وتنشر نسخة منها في الصحافة الوطنية، حيث ستقدم تقريرا كاملا عن مخالفات ترشيح بوتفليقة وتضع المجلس أمام  مسؤولياته والتارئخ. كما أقرت المنظمة أيضا تعليق نشاطها القضائي عبر جميع محاكم الولاية بما فيها مجلس القضاء ليومين كاملين "04 و05 مارس 2019" مع المطالبة من المحامين تعليق جميع العمليات المتعلقة بإيداع، سحب الملفات أو المرافعة في الجلسات، فضلا عن مناشدتهم إلى تسجيل حضورهم عبر جميع المحاكم ولبس الجبة السوداء دون ممارسة أي نشاط. هذا إلى جانب الإعلان عن إلغاء جميع النشاطات المبرمجة في إطار احتفالية احياء عيد المرأة المتزامن مع يوم 8 ماري الجاري. ونوهت المنظمة في ختام بيانها أن جل القرارات المعتمدة تبقى مبدئية وذلك في انتظار الفصل النهائي في شأن موقف التوصيات التي ستخرج بها المنظمة الوطنية للمحامين التي تعقد اجتماعها اليوم بالجزائر العاصمة

أغيلاس.ب 

 

 

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