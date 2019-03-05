الصحفي السابق في وكالة الأنباء الجزائرية عمر زغمي في ذمة الله

انتقل الى جوار ربه الصحفي السابق في وكالة الأنباء الجزائرية عمر زغمي يوم الثلاثاء عن عمر يناهز 75 سنة بمستشفى القبة بالعاصمة اثر مرض عضال حسبما علم لدى أقاربه.

و عمل الفقيد الذي عرف بطيبته و مهنيته, في وكالة الأنباء الجزائرية بصفته صحفيا و مسؤولا على القسم الاقتصادي.كما كان مشرفا على المجلة الاقتصادية للوكالة التي كانت تصدر سنوات الثمانينات و التسعينات.و شغل المرحوم مراسلا لوكالة الأنباء الجزائرية في الرباط من 1997الى سنة 2000 .و كان الفقيد معروفا أيضا بمشاركته في اطلاق مجلة ألجيري اي ديفلوبمان (الجزائر و التنمية) التي كانت تصدرها يومية المجاهد من 1972 الى 1974.للعلم, الفقيد متزوج و أب لطفلين.