الكيدورسي يقرّ بمتابعته الأحداث بـ "انتباه كبير"

باريس تعلّق بـ»حذر» على الاحتجاجات في الجزائر

تضع باريس الانتخابات الرئاسية الجزائرية تحت المراقبة، حيث تشهد تصريحات دورية حول الاحتجاجات التي ترافق العملية الانتخابية، وصدر أمس ثالث تعليق على الأحداث لكنه أبدى رفضه التدخل في الشأن الداخلي الجزائري، بالنظر إلى تصور السلطات الجزائرية لهذا الأمر.

التعليق الفرنسي، الذي لا يعتبر الأول من نوعه، صدر عن المتحدث وزير الدولة للشؤون الخارجية الفرنسية، جان بابتيست لويموين، حاول من خلاله المسؤول الفرنسي تفادي الخوض في الشأن الداخلي الجزائري، حيث صرح: «هذا طبيعي بالنظر إلى التاريخ المشترك بيننا وبين الجزائر، الحذر مطلوب في العلاقات بين الدول، عندما علّق الأصدقاء والجيران على تحرك الشارع في فرنسا لم نأخذه على نحو جيد. لذلك سنمتنع عن النوع ذاته من الأساليب تجاه أصدقائنا وجيراننا». لكن المسؤول الأول على رأس الكيدورسي، أبان عن قلق فرنسي تجاه الأحداث الدائرة بالجزائر قائلا: «نحن منتبهون للغاية لما يجري منذ أسبوعين، لأن الجزائر بلد صديق، شريك مهم لدينا علاقات قوية معه»، مضيفا: «الأمر متروك للشعب الجزائري صاحب السيادة للتعبير عن نفسه، واختيار قادته، وتحديد مستقبله».

وسبق للناطق باسم الحكومة الفرنسية، بنجامين جريفو، الأربعاء الماضي، أن علق على الانتخابات الرئاسية الجزائرية، نقلته الوكالة الفرنسية الرسمية للأنباء، قال فيه: «نريد إجراء هذه الانتخابات في أفضل ظروف ممكنة وبشفافية كاملة في الحملات الانتخابية». لم يتوقف المسؤول الفرنسي عن شؤون حكومة باريس، عند هذا الحد، بل خاض في الشخصيات التي أعلنت ترشحها مبدئيا لهذا الاستحقاق، مصرحا: «تابعنا قرار بوتفليقة الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة». باريس، التي تتوجّس من المظاهرات الحاصلة في الجزائر، تبحث عن ضمان استقرار هذا البلد، حفاظا على مصالحها الاقتصادية، في أكبر بلد إفريقي وعربي، وتعتبر استقراره جزءا من استقرارها. وقد سبق لجريدة «لوموند» المحسوبة على التيار الوسطي اليساري والمعروفة بقربها من دوائر القرار بقصر الإليزيه، أن علقت على إعلان عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية جديدة، معتبرة أنه «في حال إعادة انتخاب بوتفليقة فإن العلاقة بين البلدين ستظل على وضعيتها المتوترة، لأنها ليست على أحسن ما يرام على مستوى هرم السلطة، على الرغم من أهميتها».