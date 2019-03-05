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تراكمات واقع مؤلم أخرجت الجزائريين إلى الشارع

المنظمة الوطنية للمجاهدين تهاجم تحالف أطراف في السلطة مع رجال أعمال وهميين

  05 مارس 2019 - 21:20   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الحدث
المنظمة الوطنية للمجاهدين تهاجم تحالف أطراف في السلطة مع رجال أعمال وهميين

هاجمت المنظمة الوطنية للمجاهدين، جهات مسؤولة في السلطة على تحالفها مع عناصر فرضت نفسها كقوة استثمارية وهمية و «استفادت بصورة غير مشروعة من أموال الدولة»، مؤكدة أنها هي السبب في شعور الجزائريين بـ «اليأس».

 

تحدثت منظمة المجاهدين في أول ردّ فعل لها، عبر بيان صادر عن الأمانة الوطنية، بعد أسبوعين عن الحراك الشعبي، عن «تراكمات واقع مؤلم يترتب عن ممارسات لم تكن في مستوى مواكبة متطلبات شعبنا المشروعة في توظيف إمكانيات البلاد لتنفيذ مشروع يضمن لأبناء هذا الوطن ترقية حقيقية اقتصادية واجتماعية وثقافية». وهاجمت المنظمة الممثلة للأسرة الثورية، بشدة اختلاط المال بالسياسة، وقدمت في بيانها إشارات موجهة إلى اتفاق الشراكة الذي يجمع الحكومة بمؤسسات أرباب المال، التي يقودها رجل الأعمال علي حداد. قائلة إنها بعثت اليأس في النفوس خاصة شريحة الشباب التي حُرمت من حقها في فرص عمل تفتح الآفاق أمامها لبناء مستقبلها الأسري والاجتماعي، في الوقت الذي تشكل فيه تحالف غير طبيعي بين أطراف فاعلة في السلطة وبين عناصر مضمورة ما لبثت أن فرضت نفسها على المستوى الاقتصادي كقوة استثمارية وهمية فتحت أمامها أبواب الاستفادة بصورة غير مشروعة والاستحواذ على أموال طائلة من خزينة الدولة تحت غطاء تشجيع المستثمرين الوطنيين».

واعتبرت منظمة المجاهدين، أن هؤلاء «هُيئت الظروف أمامهم بحكم ارتباطهم بجهات مسؤولة في هرم السلطة لامتلاك ثروات طائلة في ظرف قياسي جعلهم يعرفون لدى الخاص والعام بالمال الفاسد»، مؤكدة أنه «وضع خطير يتنافى تماما مع آمال الشعب الجزائري وتطلعاته المشروعة لرؤية ثمار جهود وتوظيف قرارات وطنية بصورة مدروسة تسمح بدفع هذا الوطن عن طريق التقدم كما نص عليه بيان أول نوفمبر 54».

وضمت المنظمة التي تمثل الأسرة الثورية، صوتها إلى أصوات المواطنين الذين خرجوا إلى الشارع يتظاهرون مؤكدة أنها «تفتخر بما ميز الحراك الشعبي الذي اتخذته الساحة الوطنية وبرهن من خلاله أحفاد جيل نوفمبر عبر سلوك حضاري سادته روح المسؤولية والانضباط ما أثار إعجاب العالم وهي صورة مشرفة تعكس ما يتحلى به الإنسان الجزائري اليوم».

وشددت على أنها «تسجل بكل أسف أن الإحالة في انطلاقة تنموية حقيقية من تداعيات ما ترتب من عشرية الدم والدموع التي عانى من ويلاتها وحالت دون تمكنه من مواصلة بناء مستقبله بناء مستقبله وتستجيب لمقتضيات ما عرفه المجتمع الجزائري من تحولات عميقة خلال العشرية». مؤكدة أنها ترى أن ما ألم بالمشروع الوطني هيو ما دعا المجتمع الجزائري بشرائحه المختلفة إلى الخروج للشارع والمطالبة بتجسيد الشعارات التي رددوها باعتبارها الترجمة الحقيقية لإرادته والاحتكام في كل خطوة يراد قطعها للنصوص القانونية ولأحكام الدستور.

كما حيت المنظمة الجيش الوطني الشعبي على تمسكه بصلاحيته الدستورية وأسلاك الأمن الوطني بمختلف تشكيلاتها على الحس الوطني الذي تتمتع به.

 حكيمة ذهبي

 

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