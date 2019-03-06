بيان من جريدة "المحور اليومي"

تندد "المحور اليومي" بتعرضها لعملية سرقة إعلامية مفضوحة من قبل ثلاثة مواقع إخبارية على النت تحمل صفة "جرائد إلكترونية" بنقلها الحرفي للمعلومات التي ننشرها في موقعنا بتواطؤ من بعض أشباه الإعلاميين، واعتمادها على استغلال صحفيين بجرائد وطنية تضمن لهام جميع حقوقهم بما في ذلك الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، والغريب في الأمر أن هؤلاء الصحفيين يشتغلون خلسة معها بأسماء مستعارة يقومون بسرقة المعلومات والأخبار قبل نشرها في الجرائد المعنية بما في ذلك جريدتنا.

وتؤكد جريدة "المحور اليومي" أنه في حال تكرار وتواصل مثل هذه التصرفات الاحتيالية فإنها ستضطر إلى كشف اسماء هذه المواقع والمتواطئين معها -وبالأدلة الدامغة- كما سنرفع شكوى أمام الجهات القضائية المختصة مثلما يمليه مضمون قانون الإعلام وأخلاقيات المهنة الصحفية