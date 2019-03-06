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قايد صالح يجدد التزامه بتأمين ظروف إجراء الانتخابات الرئاسية

"الجيش يعرف كيف يكون في مستوى المسؤولية المطالب بتحمّلها"

  06 مارس 2019 - 16:10   قرئ 7 مرة   0 تعليق   الحدث
"الجيش يعرف كيف يكون في مستوى المسؤولية المطالب بتحمّلها"

الجيش حارس أمين للمصلحة العليا للوطن وفقا للدستور وقوانين الجمهورية 

أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، أنه على الشعب الجزائري الاعتماد على جيشه، مشددا على قوة الرابطة التي تشد الشعب بجيشه، مجددا التزام الجيش بتوفير الظروف الآمنة لإجراء الانتخابات الرئاسية، قائلا إن الجزائر "قوية بشعبها آمنة بجيشها". 

رافع الفريق عن العلاقة القوية التي تربط الشعب بمؤسسة الجيش الوطني الشعبي مشددا في ختام زيارته إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال أنه "يحق بذلك للشعب الجزائري، أن يفتخر بأبنائه في الجيش الوطني الشعبي، وأن يعتمد عليهم، كما يحق لجيشنا أن ينوه بغزارة آيات التواد والتراحم والتعاطف والتضامن والأخوة الصادقة التي ما انفكت تتقوى عراها بينه وبين شعبه"، مؤكدا أن هذه العلاقة "علامات فارقة على مدى قوة الرابطة التي تشد الشعب الجزائري لجيشه"، موجها تحية تقدير وإجلال للشعب الجزائري "طوبى لهذه الروابط الشعبية النبيلة والصادقة التي تجد في نفوسنا كعسكريين، كل العرفان والتقدير والإجلال لهذا الشعب والتي تشد على أيدينا وتشجعنا أكثر فأكثر على المضي قدما بعزيمة وهمة في سبيل حفظ رسالة نوفمبر الخالدة، وصيانة وديعة الشهداء الأمجاد، الذين نحن مدينون لهم بالتذكر والترحم وبالوفاء بالعهد". 

وشدد قايد صالح، على أن الجيش الوطني الشعبي، يعي جيدا التعقيدات الأمنية التي تعيشها بعض البلدان في محيطنا الجغرافي القريب والبعيد، ويدرك خبايا وأبعاد ما يجري حولنا، وما يمثله ذلك من أخطار وتهديدات على بلادنا التي تبقى دوما مستهدفة من أعدائها لأنها محسودة على نعمة الأمن التي يتمتع بها شعبها"، مؤكدا أن "إدراك الجيش الوطني الشعبي لكل ذلك، سيجعله في غاية الفطنة والتيقظ وسيكون دوما، حارسا أمينا للمصلحة العليا للوطن وفقا للدستور ولقوانين الجمهورية وسيعرف، بفضل الله تعالى وعونه، كيف يكون في مستوى المسؤولية المطالب بتحملها في كافة الظروف والأحوال"، مذكرا بالجهود التي بذلت ولازالت تبذل في سبيل تطوير كافة مكونات الجيش الوطني الشعبي، مؤكدا أن كل خطوة تطويرية طموحة تخطوها قواتنا المسلحة هي جزء لا يتجزأ من طموحات الشعب، داعيا الشعب إلى الافتخار بالجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، الذي يواصل تطوير قوام المعركة لديه، ويعمل دون هوادة وبلا كلل ولا ملل على تنظيم مختلف مكوناته وعلى ترقية قدراته البشرية والمادية ليصبح بذلك، بمثابة المنظومة المتكاملة والمنسجمة الأجزاء والمتماسكة الأداء، وفي حديثه عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، أكد الفريق أحمد قايد صالح، أنه "استحقاق وطني هام"، مشددا على التزام الجيش الوطني الشعبي، وكافة الأسلاك الأمنية الأخرى بتوفير كل الظروف الآمنة، بما يكفل تمكين الشعب من ممارسة حقه وأداء واجبه الانتخابي في كنف الأمن والسكينة والاستقرار، مخاطبا أفراد الجيش، بالتأكيد على أنها "مسؤولية وطنية جسيمة لا بد أن يتحملها الجميع".

أسامة سبع

 

 

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