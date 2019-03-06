محكمة سيدي امحمدتؤكد على سلمية مسيرات الجمعة

العدالة تبرئ المحتجين سلميا وتودع 17 «بلطجيا» الحبس المؤقت

أودعت الجهات القضائية المختصة 17 متهما رهن الحبس المؤقت بتهم تتعلق بارتكاب أعمال شغب وتخريب واعتداء على رجال الأمن في المسيرات التي عرفتها الجزائر العاصمة يوم الجمعة 1 مارس، حيث أكد وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي محمد أن الاحتجاجات جرت بسلمية دون أحداث تستحق الذكر، غير أنه في نهاية التظاهرات وتفرق المشاركين فيها، انتهزت مجموعة من الأشخاص هذا الظرف وقامت بارتكاب أعمال شغب وتخريب واعتداء على رجال الأمن.

قال وكيل الجمهورية في بيان تحوز "المحور اليومي" على نسخة منه أن هذه المجموعة استغلت الظرف واعتدت على رجال الأمن المكلفين بحماية الأشخاص والممتلكات والقيام بأعمال شغب وتخريب واعتداء نتج عنها عدة إصابات بين عناصر الشرطة، بالإضافة على تخريب مؤسسات عمومية وتحطيم ممتلكات خاصة وارتكاب عدة سرقات، وقد مكن التدخل الفعال لمصالح الأمن من توقيف العديد من مرتكبي هذه الوقائع، وأضاف ذات المصدر أنه بعد تسجيل شكاوى من طرف الضحايا المتضررين واستكمال مصالح الضبطية القضائية المختصة إجراءات التحقيق الابتدائي، تم بتاريخ الإثنين 04 مارس 2019 تقديم المشتبه بهم أمام نيابة الجمهورية بذات المحكمة، التي بعد دراستها لمحضر التحريات سجلت أعباء ضد 60 منهم على أساس تورطهم في الوقائع المذكورة وحركت الدعوى العمومية ضدهم عن طريق إخطار الجهات القضائية المختصة التي أمرت بإيداع 17 متهما رهن الحبس المؤقت وترك باقي المتهمين في حالة افراج.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أسقطت التهم على الشباب الجزائري والمحتجين بالتخريب وتحطيم الممتلكات العامة ومحاولات السرقة التي حدثت مساء الجمعة بعد انسحاب المحتجين ومحاولة "بلطجية" التأثير على سلمية المظاهرات التي خرج إليها ملايين الجزائريين مطالبين بالتغيير ومناهضة ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل تجاوزات أفضت إلى توقيف 45 شخصا كانوا تحت تأثير المهلوسات والمؤثرات العقلية، حيث جاء في البيان "شهدت مسيرات الجمعة 1 مارس، مشادات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب تسببت في أضرار مادية وبشرية تمثلت في جرح 56 شرطيا وإصابة 07 مواطنين بجروح في حصيلة أولية، وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني فقدت أدت هذه التجاوزات إلى توقيف 45 من المتظاهرين منهم 5 أشخاص أحرقوا سيارة وحاولوا اقتحام فندق "الجزائر" الدولي قرب مقري الإذاعة والتلفزيون الجزائريين في العاصمة، وقد تم استرجاع صندوق وكالة بنك الجزائر الخارجي الموجود بمحاذاة فندق الجزائر بعد سرقته من قبل بعض المتظاهرين كانوا تحت تأثير المهلوسات والمؤثرات العقلية"، كما أكد المدير العام للأمن الوطني قارة بوهدبة، أن مصالح الأمن ألقت القبض على الذين تسببوا في أحداث العنف خلال المسيرات الشعبية الجمعة، وهم أشخاص اعتادوا الإجرام، مشيرا إلى أن التهم ثابتة ضد هؤلاء الأشخاص بالدليل القاطع.