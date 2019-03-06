قال إن المنطقة تواجه تحديات عديدة أهمها الجريمة العابرة للأوطان

لوح يؤكد على تعزيز التعاون المتوسطي ويحذّر من تهديد الإرهاب للديمقراطية

أكد وزير العدل حافظ الأختام، طيب لوح، أن منطقة البحر المتوسط والساحل تواجه تحديات عديدة، تقتضي توحيد الرؤى في مواجهتها، يتقدمها محاربة ومكافحة الجريمة المنظمة، وعلى رأسها آفة الارهاب، التي ليست خطرا عن الأمن والاستقرار فقط، إنما أحد التهديدات الأساسية للديمقراطية.

قال الوزير في كلمته على هامش توقيع مذكرة تفاهم وتعاون في المجال القضائي والقانوني بين وزارة العدل الجزائرية ونظيرتها الاسبانية، إن هذا التوقيع يأتي في سياق استكمال الإطار الاتفاقي الذي يجمع البلدين في المجال القانوني والقضائي والذي تؤطره ثلاث اتفاقات قضائية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري والمجال الجزائي وتسليم المجرمين، خاصة وأن منطقة البحر الأبيض المتوسط والساحل تواجه تحديات عديدة تقتضي أن توحد الرؤى في مواجهتها وتأتي في مقدمتها محاربة ومكافحة الجريمة المنظمة وعلى رأسها جريمة آفة الإرهاب التي ليست خطرا على الأمن والاستقرار إنما تعتبر أحمد التهديدات الأساسية للديمقراطية وتجذيرها في المجتمع، مضيفا أن المحادثات التي جمعته مع نظيرته الإسبانية دولوريس ديلغادو كانت جد مثمرة وتطرقت للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك منها ما يخص تنفيذ الإنابات الصادرة على السلطات القضائية في البلدين وملفات أخرى هامة، بالإضافة إلى تقييم التعاون القضائي والاتفاق على تطويره بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.

وعلى هامش التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر ونظيرتها الإسبانية، أشار لوح أن هذه الاتفاقية، تأتي في إطار معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، والموقع عليها 8 أكتوبر 2002، وأشار إلى أن التعاون في المجال المؤسساتي بين وزارتي عدل البلدين، ليس وليد اليوم بل سبقته عمليات عديدة في هذا الاتجاه، رغم غياب الإطار القانوني المكرس لذلك، إذ أن كل مجالات التعاون التي أقرتها مذكرة التفاهم جاءت منسجمة مع ما نريد أن نصبو إليه خصوصا من خلال تبادل الخبرات والتجارب ولا سيما تلك المتعلقة بإعداد وتنفيذ النصوص التشريعية بما فيها تلك المتعلقة بالفئات الهشة وكذا عصرنة مرفق العدالة وحول استعمال التكنولوجيات المطبقة في الجهات القضائية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة والجريمة المعلوماتية والإرهاب، وأورد أن الجزائر وإسبانيا حليفان وشريكان استراتيجيان على الصعيدين السياسي والاقتصادي، كما تجمعهما علاقات تعاون تقليدية متعددة الاوجه، والتي تتعزز باستمرار في مختلف المجالات، ذات الاهتمام المشترك، وأضاف "يضاف إلى كل هذا البعد الإنساني، وليس بعيدا كانت وهران حاضنة اللاجئين الاسبان الجمهوريين، الذين شارك بعضهم في الثورة التحريرية".

من جهتها؛ أكدت وزيرة العدل الاسبانية، دولوريس ديلغادو، أن الإرهاب ومكافحة الجريمة، تحد مشترك للجزائر وإسبانيا، مشيرة أن الطرفين تناولا موضوع الارهاب والجريمة العابرة للحدود، كما تطرقا إلى موضوع التطرف والجماعات الارهابية، وقضايا الفساد، وتبيض الاموال، والمخدرات، مؤكدة أنهم جاهزون لتعميق العلاقات أكثر، خاصة في مجال العدالة، معبرة عن ارتياحها، لارتقاء مستوى العلاقات مع الجزائر.

أسامة سبع