مقاطعة التربصات، تأجيل الامتحانات وحضور شكلي

الأسرة الجامعية تكسر جمود الحرم وتخرج إلى الشارع

التنظيمات الطلابية والنقابات.. النهاية!

على غير العادة شهدت الجامعية الجزائرية خلال الأيام الأخيرة موجة من التغيير و الانتفاضة ضد الجمود الذي ميزها لسنوات لرفضهم و دخول السياسة الى الحرم الجامعي من الباب الواسع ، لرفض الوف الطلبة و بشهادة الوزارة الوصية للواقع السياسي و رفض العهدة الخامسة ، هذا الواقع الذي لم تستوعبه الأطر الجامعية من طلبة و أساتذة و على مدار أيام متتالية و في بؤر متباينة عبر التراب الوطني لينزلوا الى شوارع الجزائر العميقة و بالعاصمة بشكل كثيف ما خلق جوا متزامنا على الصعيد البيداغوجي بعزمهم على توقيف الامتحانات و مقاطعة التربصات و الاكتفاء بالحضور الشكلي.

وسط ذهول التنظيمات الطلابية و النقابية التي لم تستوعب الواقع الجديد و انتفاضة الطلبة التي اكد من خلالها وجود شرخ عميق بينها و بين الاف الطلبة في الجامعات و اقامتها و كذا الحال بالنسبة للأساتذة و الإداريين و نقاباتهم اللاتمثيلية ، توحدت الاسرة الجامعية ووقفت جنبا الى جنب في الحراك التي تعيشه الجزائر في الفترة الأخيرة، حي خرج الطلبة في مسيرات توقفت فيها الامتحانات وقاطعوا التربصات، وأيدها الأساتذة الجامعيون من خلال مواصلاتهم للإضراب المفتوح مطالبين بالتغيير، يأتي هذا في الوقت الذي عرفت مختلف التنظيمات الطلابية نزيف انسحب منها معظم المكاتب الولائية وتبرأ منها الطلبة.

مقاطعة شاملة لامتحانات السداسي الثاني

بالرغم من تزامن الحراك الجامعي مع الامتحانات الخاصة بالسداسي الثاني فيما يتعلق بالأعمال التطبيقية و خروج الألاف في أكثر من مسيرة على مستوى الوطني الا ان هذا لم يثني عزيمتهم في الخروج الى الشارع في مسيرات سلمية في الأيام القليلة القادمة ، يأتي هذا في الوقت الذي انظم الى الصف الأساتذة الجامعيون عبر مختلف ولايات الوطن ، فيما تسمك أساتذة البويرة بجاية و كذا باب الزوار بالإضراب ال غاية تحقيق مطلبه وهو عدم وجود عهده خامسة ، ليقاطع بذلك الطلبة و الأساتذة الجامعيون الدراسة في فترة الامتحانات ، توقف الامتحانات بالمدرسة العليا للأساتذة بالقبة وهو نفس الحال بالنسبة لجامعة بوزريعة و القائمة مفتوحة، كل هذه الاحد .

اثني الكثيرون على المسيرات المنظمة و الوعي الكبير للطلبة على المستوى الوطني الذين خرجوا في مسيرات وطنية مطالبين بالتغيير ، لكن بالمقابل هؤلاء الطلبة سيجدون انفسهم مجبرين على مسابقة الزمن على استدراك الدروس التي ضاعت منهم خاصة و أن مسيراتهم الأولى كانت بدون انضمام الأساتذة اليهم ، الى جانب ذلك أيضا قاطع معظمهم امتحانات اسداسي الثاني الخاصة بالأعمال التطبيقية ، دون أن ننسى مدة التربص الخاصة بهم و التي رفضوا الالتحاق بها في الأيام الماضية و الانضمام الى المسيرات السلمية التي جاب من خلالها الطلبة مختلف الشوارع و الطرقات همهم الوحيد التغيير و لو كان ذلك عل حساب مستقبلهم لانهم يعلمون أن المستقبل هو الوطن .

الطلبة ينتفضون ضد من يدّعون تمثيلهم

اسقط الحراك الجامعي للطلبة خلال الأسبوعين الماضين و كذا للانشقاقات و الانسحابات لبعض المكاتب الولائية التنظيمات الطلابية من الحرم الجامعي و كممثلين للطلبة ، و هو ما يؤكد تماما انهيار تمثيلتهم الطلابية ، حيث كان الطلبة ينتفضون ضد من يدعون تمثيلتهم في كل مرة أمام غياب تام لمن كانوا يدعون الدفاع عن حقوقهم ، الامر لم يتوقف هنا حيث عرت تلك الاحتجاجات أيضا هؤلاء التنظيمات و النقابات و اكدت أنهم لا يمثلون الا أنفسهم و خروج عشرات الالاف من الطلبة دليل على ان التنظيمات الطلابية لا تمثل الى مئات الطلبة و الذين غابوا و انطووا وغابت بوصلتهم في تحديد الجهة التي يقفون فيها، وهو ما يستدعي إعادة مراجعة اليات الوزارة في تمثيل الطلبة و الجلوس الى طاولات الحوار مع من يمثل الطلبة فعليا و حقيقة وهو نفس الأمور بالنسبة للنقابات التي اعتمدتها الوزارة الوصية كشريك اجتماعي ، فهل هي نهاية التنظيمات الطلابية بالحرم الجامعي ؟

أمينة صحراوي