بوشارب يوسّع هيئة تسيير الأفلان وينصّب ثمانية أعضاء جدد

وسع منسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب من قائمة الهيئة المسيرة للأفلان من خلال تنصيب 8 أعضاء جدد ليضافوا إلى الـ 07 الأوائل وبذلك ترتفع إلى 15 عضوا في مقدمتهم وزير العدل الطيب لوح، وزير العلاقات مع البرلمان بدة محجوب ووزير الخارجية عبد القادر مساهل.

نصب رئيس هيئة تسيير حزب الأفلان كلا من وزير العدل، الطيب لوح، وزير العلاقات مع البرلمان، بدة محجوب، وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، وزير الشباب والرياضة الأسبق، الهاشمي جيار، عضو مجلس الأمة من الثلث الرئاسي، صالح قوجيل، بالإضافة للقيادي الأسبق بالأفلان، عبد الكريم عبادة، وعبد الرحمان بلعياط، وعضو المكتب السياسي المستقيل، حسين خلدون، وتأتي هذه الخطوة بعد أن بدأت تحركات داخل حزب جبهة التحرير الوطني، لتنحية منسق هيئة التسيير، معاذ بوشارب، من منصبه، بعدما ندّد 27 قياديًا في الحزب بـما وصفوه بـ «التصرفات والتصريحات اللامسؤولة الصادرة عنه، وجاء في بيان وقعه أعضاء اللجنة المركزية وأمناء المحافظات عقب اجتماع لهم عقد أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة «إن الظروف الخاصة وغير الطبيعية التي يعيشها الحزب في الوقت الحاضر تستوجب عقد دورة اللجنة المركزية في أقرب الآجال طبقًا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب وذلك لتمكين الحزب من الرجوع إلى وضعه الطبيعي لمواجهة مختلف التحديات»، وتبرّأ أصحاب البيان مما أسموه بـ «التصرفات والتصريحات اللامسؤولة الصادرة من هنا وهناك خاصة عن ما يُسمى بمنسق هيئة التسيير غير الشرعية والبعيدة كل البعد عن الخطاب الحقيقي لحزب جبهة التحرير الوطني وعن قيم ومبادئ أول نوفمبر الخالدة». وفي سياق متصل جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، تمسك الجزائر بموقفها الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعمها لانتهاج الحوار لحل الأزمات، مؤكدا التزام الجزائر باحترام الشرعية الدولية، لاسيما فيما يتعلق بقضايا تقرير المصير على غرار حال الشعبين الفلسطيني والصحراوي، وتابع رئيس المجلس حديثه بالتطرق إلى الأوضاع في منطقة الساحل، حيث أبرز جهود الجزائر لإيجاد حلول سلمية وتوافقية للأزمتين في مالي وليبيا وكذا دورها في محاربة التطرف سواء من خلال سياسة المصالحة الوطنية أو من خلال حرصها على تجفيف منابع الإرهاب لاسيما بالامتناع عن دفع الفدية. ولدى استقباله لوزير العلاقات مع البرلمان لجمهورية رومانيا إيلي فيورال والوفد المرافق له، بمقر المجلس، تطرق الطرفان إلى واقع العلاقات التي تجمع البلدين منذ الثورة التحريرية وما عرفته من تطور خاصة بعد الزيارات الكثيفة التي تبادلها مسؤولو البلدين على أعلى المستويات، كما كان اللقاء مناسبة لتأكيد ضرورة إنعاش التعاون البرلماني عن طريق تفعيل دور مجموعتي الصداقة وتبادل الزيارات والوفود. وبعدما قدم رئيس المجلس الشعبي الوطني نبذة عن تشكيلة المجلس الشعبي الوطني، استعرض طرفا من الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مركزا بشكل خاص على التعديلات الدستورية التي جعلت الجزائر منبرا للديمقراطية وحرية التعبير.