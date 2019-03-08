الشرخ يتسع بين القاعدة والأمين العام للمركزية النقابية سيدي السعيد بتيزي وزو

رفعت نقابة مركز التكوين المهني لبلدية فريحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مطلب رحلي أمين المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، بعد تجاهله للقاعدة النقابية بخصوص موقفه إزاء الانتخابات الرئاسية المقبلة. وذلك حسبما أكده بيان الفرع النقابي الذي تحوز "المحور اليومي" على نسخة منه بدأت دائرة الشرخ تتسع بين الأمين العام للنقابة المركزية عبد المجيد سيدي السعيد والقاعدة النضالية على مستوى ولاية تيزي وزو، حيث وبعدما ندد الفرع النقابي للمؤسسة العمومية للصناعات الكهرومنزلية "أنيام" بالمنطقة الصناعية عيسات بمنطقة وادي عيسي بحر الأسبوع المنصرم بالموقف "الانفرادي' لسيدي السعيد المساند لترشح رئيس الجمهورية لولاية خامسة على التوالي. جاء الدور هذه المرة لنقابة مركز التكوين المهني لبلدية فريحة، التي استنكرت وعبر بيانها بشدة تجاهل الأمين العام للنقابة المركزية للقاعدة النضالية بخوص الموقف الذي أبداه تجاه رئاسيات 18 أفريل 2019، وأفادت "نحن نقابيو الاتحاد العام للعمال الجزائريين للمركز التكوين المهني لبلدية فريحة نتابع بكل حذر ما تعرفه الساحة الوطنية من أحداث، وعليه نعبر ورسميا تبرئنا من التصريحات المدلى بها من طرف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد إزاء الرئاسيات المقبلة لصالح مترشح". كما قالت النقابة في وثيقتها بأنه من الضروري إخطار العام وجميع النقابيين المنخرطين بأن القرار المعلن عنه "تم بطريق انفرادية ولم يتم استشارة القاعدة". وأن تصريحات الأمين العام "لا تمثل إلا شخصيته الصغيرة"، هذا قبل أن تؤكد على أن المركزية النقابية تنظيم أسس لمهام الدفاع عن الحقوق المشروعة للعمال "لا يجدب عليها التموقع لصالح أي مترشح وهذا بهدف تجنب الانشقاقات الداخلية ولاسيما لعدم خيانة النضال المشرف للشهيد عيسات إيدر". وعليه دعت نقابة مركز التكوين المهني لبلدية فريحة وعبير بيانها الذي اعتبرته بمثابة "تكذيب للامين العام، إلى رحيل سيدي السعيد من على رأس الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

أغيلاس، ب