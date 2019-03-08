استقالة جماعية لمناضلين من الآفلان ببلدية إيعكوران بتيزي وزو

أعلن، امس، منتخبو جبهة التحير الوطني للمجلس الشعبي لبلدية إيعكوران شرق ولاية تيزي وزو، عن استقالتهم الجماعية من صفوف الحزب العتيد. وقال المنشقون عن الآفلان في بيانهم "نحن ، أعضاء مجلس الشعبي لبلدية إيعكوران، المنتخبين من قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الذي حصل على 3500 صوتا ، أقسمنا على أن نظل ملتزمين بوعدنا خدمة للشعب، ونعلن من جانبهم أننا مستعدون للتغيير، وأننا ضد العهدة الخامسة". هذا وتهد هذه الاستقالة الثانية من نوعها التي يعرفها بيت جبهة التحرير الوطني بعد الأولى التي أعلن فيها منتخبو المجلس الشعبي لبلدية تيزي غنيف عن استقالتهم الجماعية من صفوف الحزب فضا لقرار القيادة الوطنية المساندة لترشح رئيس الجمهورية لعهدة خامسة على التوالي. وكذا تنديدا بالتهميش الممارس ضدهم من طرف قيادة الحزب ومحافظة ولاية تيزي وزو منذ انتخابهم بالمجلس الشعبي البلدي في الانتخابات المحلية الأخيرة.

أغيلاس، ب