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شددت على وقوفه اللامشروط في كل محن وأزمات البلاد

مجلة "الجيش" تشيد برابطة "جيش-أمة" وتؤكد وقوفه مع شعبه

  08 مارس 2019 - 17:49   قرئ 5 مرة   0 تعليق   الحدث
مجلة "الجيش" تشيد برابطة "جيش-أمة" وتؤكد وقوفه مع شعبه

أشادت مجلة "الجيش" بمدى تلاحم الشعب مع جيشه ووقوفه معه في كل الظروف، حيث أكدت أن "ما حققه جيشنا على أصعدة عدة ووقوفه اللامشروط إلى جانب أمته في كل ما مرت به البلاد من محن وأزمات، أكد مدى تماسك الشعب مع جيشه وتلاحمهما وترابط مصيرهما وتوحد رؤيتهما للمستقبل، لأن كلاهما ينتميان لوطن واحد لا بديل عنه، وطن تعهدت قواتنا المسلحة على حفظه والذود عنه وحمايته من كل مكروه".

أكد الفريق أحمد قايد صالح، في افتتاحية مجلة "الجيش" لسان حال مؤسسة الجيش مدى ارتباط شباب اليوم بوطنهم واستعدادهم للدفاع عنه في كل الظروف، حيث برهن وبصفة أكيدة شباب اليوم، بأنه لن يكون أقل وطنية من شباب الأمس، وأن الجزائر التي أنجبت أجيال الأمس، تفتخر بإنجابها اليوم لهذه الأجيال الشابة التي ستبقى تحمل وطنها في قلوبها، وستبقى تجعل من أسلافها قدوتها الطيبة وأسوتها الحسنة، وسيبقى شبابها يعتبر تأدية الواجب حيال الوطن، معنى نبيلا وساميا من معاني المواطنة"، وعلى هذا النحو ثمة اجماع بين الشعب بكل فئاته أن الثورة التحريرية المجيدة ستظل وللأبد حضنا لقيم نبيلة لا يمكنها أن تندثر بالتقادم، مشددا "إن الشعب المتشبع بوعي وطني كبير، والمدرك لمختلف التحديات والتهديدات والرهانات الحالية، شعب جدير بحمل رسالة أسلافه، وتحمل مسؤولية حفظ أمانتهم من بعدهم"، وأوردت "للأمم والشعوب محطات تاريخية، تحفظ بين طياتها بطولات خالدة، تنير دربها نحو المستقبل بخطى ثابتة، وتحصنها من الوقوع في كل ما قد يعيق مسيرتها نحو التقدم"، وأشارت أن تاريخ الجزائر مليء بالمحطات والأحداث البطولية، والتي تبرز مدى تمسك الشعب بالحرية والاستقلال، وتحديه للترسانة الحربية الاستعمارية.

وتطرقت مجلة "الجيش" إلى النجاح الذي حققه الجيش على أكثر من صعيد، والذي تأتى بفضل الإصرار على رفع التحدي والرقي بأداء قواتنا المسلحة الى مستوى المهام الدستورية الموكلة اليه، كما تحقق بفضل اتخاذه لجيش التحرير الوطني، كقدوة في حب الوطن والاخلاص له، والتحلي بالإرادة، لتذليل كل الصعاب، وحتى يبلغ مصاف القوة التي تتيح له خدمة وطنه وشعبه ويكون بالتالي حصنا منيعا في دفاعه المستميت عن السيادة الوطنية ووحدة الشعب وحرمة التراب الوطني، مؤكدة أن التمرين الأخير "رعد الصحراء" الذي نفذ بإقليم الناحية العسكرية السادسة بإشراف الفريق أحمد قايد صالح إلا دليل لا ريب فيه على القدرات القتالية العليا لأفرادنا في كافة المستويات وكذا اصرارهم على حماية حدودنا وترابنا في كل الأحوال والظروف "ولتكن هذه الحصائل بمثابة الهدية المجزية التي تواصلون إهداءها للجزائر أرضا وشعبا، وبمثابة اللغة التي تـتـقـنـون نطقها وتخاطبون من خلالها شعبكم وتدعمون بها رابطة جيش أمة، التي قوامها الثقة العالية المتبادلة بين الشعب وجيشه، وشعارها الدائم المزيد من الدعم والتثبيت والترسيخ لهذا المكسب النفيس".

أسامة سبع

 

 

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