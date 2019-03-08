نساء بالحايك اقتداء بالمجاهدات إبّان ثورة التحرير

البليديون يخرجون في مسيرة حاشدة للمطالبة بالتغيير

لم يتخلف البليديون عن موعد ثالث مسيرة تاريخية مناهضة للعهدة الخامسة، وللجمعة الثالثة على التوالي يخرج الآلاف من المواطنين القاطنين بولاية البليدة في مسيرة، مليونية، شاركت فيها النساء بقوة في عيدهن العالمي الموافق لـ8 مارس من كل سنة.

لم يكن الموعد المرتب له لانطلاقة المسيرة الساعة الثالثة مساء، هو نفسه الموعد الحقيقي الذي التزم به الشعب، بل الحماس فاق الموعد بساعة من قبل ولم يصبروا، حيث بدأوا بالتدفق إلى ساحة باب السبت قبل الثانية مساء، ليجولوا مناطق البليدة، حيث كان التنظيم سيد الموقف، وأيضا التوافد التاريخي للنساء ومنهن من اختارت التظاهر "بالحايك" اقتداء بالمجاهدات إبان ثورة التحرير، وأهم ما ميز المسيرة الثالثة في البليدة هو تضاعف عدد المتظاهرين والمتظاهرات في مسيرة تصنف في مصاف "المليونية"، مرددين عبارات مطالبة الرئيس بالتراجع عن الترشح لعهدة خامسة.

وكانت الانطلاقة من ساحة باب السبت مرورا بشارع العربي التبسي وصولا إلى مقر الولاية ثم النزول إلى بن شارع بولعيد مشيا في تجاه المحطة الرئيسية للقطار باتجاه باب السبت وصولا إلى ساحة أول نوفمبر. وكانت الساحات العمومية الرمزية في مشارق ومغارب عاصمة المتيجة البليدة مكان تجمع عائلات بأكملها شيوخ، أطفال، شبان من كل الأعمار من أجل انطلاقة المسيرة السلمية للمواطنين القاطنين بعيدا عن وسط البليدة، ولم يستطيعوا اللحاق بركبها، حيث شارك فيها مواطنون من كل الفئات العمرية ومن الجنسين، على غرار بقية بلديات الولاية، هتفوا بالتغيير وبرفضهم عهدة رئاسية خامسة، تحت أنظار الأمن، وبعيدا عن أي مشادات أو فوضى وتخريب، وهتفوا بشعارات صبّت مجملها في رفضا ترشح الرئيس لعهدة خامسة، فيما فضل متظاهرون آخرون التظاهر سلميا أيضا، مرددين الشعارات نفسها المعارضة لعهدة رئاسية متجددة، أمام أحيائهم وشاركت سيدات من مختلف الفئات العمرية، وعلى غرار كل ولايات الوطن لم تعرف أي مشادات أو صدامات مع قوات الأمن.

كما فضل الكثير من المواطنين الاحتجاج في بلدياتهم وعدم التنقل إلى وسط المدينة، مثل العفرون وواد العلايق، وبني تامو حيث خرج الآلاف من سكان تلك البلديات في شرق وغرب البليدة وساروا سلميا، مرددين هتافات وحاملين شعارات والراية الوطنية، بشكل هادئ وبعيد عن وقوع أي انفلات في الوضع، لتليه حملة تنظيف للأماكن والساحة والشوارع المحتضنة للتظاهر أطرها مجموعة من الشباب.

أمال. ع