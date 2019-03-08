أبانوا عن حس المواطنة، الوعي والمسؤولية

مواطنو بومرداس يكتسحون الشوارع في مسيرة سلمية

لم يتخلف مواطنو ولاية بومرداس عن موعد المشاركة في المظاهرات السلمية التي دعا إليها الشعب الجزائري الرافض للعهدة الخامسة، فقد خرج مباشرة عقب صلاة الجمعة أمس المئات من المواطنين جماعات وفرادى ذكورا وحتى العنصر النسوي وفي يومهن العالمي استجابة للنداء، في مسيرة سلمية حاشدة طبعها الكثير من الوعي والمسؤولية لدى المتظاهرين الذين حرصوا على أن تكون "جمعة الوطن السلمية الحسم" كما أطلق عليها، وبعيدة عن أي انفلات. قوات الأمن ومكافحة الشغب كانت هي الأخرى في الموعد لترقب وتتبع المسيرة السلمية التي لم تخرج عن إطارها السلمي بداية من البلديات الكبرى بالولاية كبرج منايل التي شهدت خروج أولى سيول المتظاهرين إلى الشارع، وخميس الخشنة، بودواو عاصمة الولاية التي شهدت تدفق كبير للمواطنين مباشرة بعد خروجهم من المساجد لتنظم إليها البقية، حيث رفع المتظاهرون الذين جابوا مختلف الشوارع حاملين شعارات ومرددين هتافات "لا لتزوير الإرادة الشعبية"، "لا للتدخل الأجنبي".