سكان مستغانم يجوبون الشوارع بصوت واحد "لا للعهدة الخامسة"

شريط الاخبار
سيول بشرية تجتاح العاصمة وكل الولايات في الجمعة الثالثة من الاحتجاجات الشرخ يتسع بين القاعدة والأمين العام لـ "أوجيتيا" بتيزي وزو مجلة "الجيش" تشيد برابطة "جيش-أمة" وتؤكد وقوفه مع شعبه البليديون يخرجون في مسيرة حاشدة للمطالبة بالتغيير توقف حركة النقل بالجزائر العاصمة تصدع في أحزاب الموالاة وجبهة التحرير تعيش وضعا تاريخيا كثرة الطلب والحديث عن إضراب عام يُشعل أسعار الخضر والفواكه سكيران يعتديان على مواطن ويسرقان سيارته بسوريكال "الجيش يعرف كيف يكون في مستوى المسؤولية المطالب بتحمّلها" العدالة تبرئ المحتجين سلميا وتودع 17 «بلطجيا» الحبس المؤقت تأخــــــر فـــــــي الدراســـــــة وتأجيـــــــل للامتحانـــــــات بالجامعـــــــات حداد والأمين العام "المؤقت" ينفيان استقالتهما من "أفسيو" موثق يزوّر عقد هبة لصالح شخص للاستحواذ على فيلا عجوز أسعار النفط تنخفض في السوق الدولية الحماية المدنية تسعف 5 آلاف شخص وتخمد 727 حريق سونلغاز تبرم مع ليبيا اتفاقية تعاون في مجال إنتاج الكهرباء حجز 32 طنا من القنب الهندي خلال 2018 80 مليون أورو لإنتاج أنابيب الحديد اللين بغليزان الفرع النقابي لـ «أونيام» بتيزي وزو ينتقد انفرادية سيدي السعيد في اتخاذ القرار الولاة يستقبلون مشطوبي الجيش لا تأجيل لامتحان الـ "باك" اجتماع للحكومة صبيحة اليوم محامون في وقفة سلمية ضد الخامسة أمام مجلس قضاء بومرداس المنظمة الوطنية للمجاهدين تهاجم تحالف أطراف في السلطة مع رجال أعمال وهميين مئات الطلبة يخرجون في مسيرة سلمية بتيزي وزو ڤايد صالح يؤكد أن أطرافا تريد العودة بالجزائر لسنوات الجمر آلاف الطلبـــــة يجتاحــــــون العاصمـــــــــة للمطالبـــــــــــــــــــــــــــــــة بالتغيير باريس تعلّق بـ»حذر» على الاحتجاجات في الجزائر تراجع صادرات الجزائر من الغاز نحو أوروبا لصالح روسيا وقطر 45 ألف أستاذ مسجّل للمشاركة في مسابقة الترقية يوم 16 مارس تجسيد 55 ألف مشروع استثماري في قطاع الصناعة جلاب يكشف عن وضع استراتيجية لدعم ومرافقة المصدّرين نساء يطورن قدراتهن ومهاراتهـن ويلتحقن بميادين رجولية تأجيل حفل «تاكفاريناس» بالقاعة البيضاوية المقرر في 8 مارس صادرات الجزائر من الاسمنت ستبلغ 100 مليون دولار خلال 2019 تدعيم قطاع الصناعة بـ 55 ألف مشروع استثماري بقيمة 7 آلاف مليار دينار جزائري النفط يتراجع في السوق الدولية صالون "سيرتا- سياحة 2019" لتبادل خبرات التكوين والترويج السياحي المحلي والأجنبي السلطات الرياضية تصر على برمجة المباريات رغم الظروف الحالية! قيطوني يؤكد توجّه الجزائر نحو استغلال الطاقة النووية المدنية
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. سكان مستغانم يجوبون الشوارع بصوت واحد "لا للعهدة الخامسة"

فيما أعلن الأمين البلدي لحزب "تاج" بسيدي علي استقالته

سكان مستغانم يجوبون الشوارع بصوت واحد "لا للعهدة الخامسة"

  08 مارس 2019 - 18:05   قرئ 10 مرة   0 تعليق   الحدث
سكان مستغانم يجوبون الشوارع بصوت واحد "لا للعهدة الخامسة"

خرج عشية أمس، بعد صلاة الجمعة، آلاف المواطنين بولاية مستغانم، اإلى الشارع رافعين شعارات "لا للعهدة الخامسة"، مطالبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالعدول عن ترشحه. أغلبهم إطارات، محامون، صحفيون، أساتذة، إلى جانب فئة كبيرة من الشباب الذين خرجوا معبرين عن غضبهم واستيائهم من اللعب بعقوله على -حد تعبير-أحد الشباب ممن تحدثنا معهم، وأضاف أن الرئيس لا يمكنه الترشح لعهدة جديدة، وقال آخر إنه من العجب عدم رؤية الرئيس لأكثر من سنتين فيما يعلن ترشحه لعهدة جديدة، وقال آخرون إن الجزائر أنجبت رجالا يمكنهم رئاسة الدولة الجزائرية وتمثيلها أحسن تمثيل.

المسيرة عرفتها ولاية مستغانم عبر جل بلدياتها الـ 32، على غرار أكبر دوائرها، سيدي علي، أين انطلقت المسيرة بقيادة فئات مثقفة رفعت مطالب سياسية أبرزها عدول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ترشحه إلى عهدة خامسة وعدم التقدم إلى عهدة جديدة، ورفع هؤلاء المواطنون أغلبهم من فئة الشباب شعارات للمطالبة بالتغيير دوّن عليها "لا للعهدة الخامسة" وشعارات أخرى على غرار "نريد إصلاحات شاملة"، كما هتفوا بـ"سلمية.. سلمية"، في حين توزعت المصالح الأمنية عبر مختلف الأماكن تحسبا لأي انزلاقات.

وفي ذات السياق، فقد أعلن حسين ذريع، الأمين البلدي لحزب "التاج" استقالته من الحزب، وفي اتصال هاتفي بـ"المحور اليومي"، قال المتحدث ان استقالته جاءت بعد مساندة حزبه لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة بالرغم من معاناته مع المرض، وأشار إنه التحق بالشارع ليعبر عن مساندته لأبناء وطنه ويطالب بالتجديد، كما دعا المتحدث أعضاء الحزب اإلى التعبير عن مبادئهم ورفض أي إملاءات ومن أي جهة، أملا أن يحذوا حذوه ويعلنوا استقالتهم.

ز. أمينة 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات