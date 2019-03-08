فيما أعلن الأمين البلدي لحزب "تاج" بسيدي علي استقالته

سكان مستغانم يجوبون الشوارع بصوت واحد "لا للعهدة الخامسة"

خرج عشية أمس، بعد صلاة الجمعة، آلاف المواطنين بولاية مستغانم، اإلى الشارع رافعين شعارات "لا للعهدة الخامسة"، مطالبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالعدول عن ترشحه. أغلبهم إطارات، محامون، صحفيون، أساتذة، إلى جانب فئة كبيرة من الشباب الذين خرجوا معبرين عن غضبهم واستيائهم من اللعب بعقوله على -حد تعبير-أحد الشباب ممن تحدثنا معهم، وأضاف أن الرئيس لا يمكنه الترشح لعهدة جديدة، وقال آخر إنه من العجب عدم رؤية الرئيس لأكثر من سنتين فيما يعلن ترشحه لعهدة جديدة، وقال آخرون إن الجزائر أنجبت رجالا يمكنهم رئاسة الدولة الجزائرية وتمثيلها أحسن تمثيل.

المسيرة عرفتها ولاية مستغانم عبر جل بلدياتها الـ 32، على غرار أكبر دوائرها، سيدي علي، أين انطلقت المسيرة بقيادة فئات مثقفة رفعت مطالب سياسية أبرزها عدول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ترشحه إلى عهدة خامسة وعدم التقدم إلى عهدة جديدة، ورفع هؤلاء المواطنون أغلبهم من فئة الشباب شعارات للمطالبة بالتغيير دوّن عليها "لا للعهدة الخامسة" وشعارات أخرى على غرار "نريد إصلاحات شاملة"، كما هتفوا بـ"سلمية.. سلمية"، في حين توزعت المصالح الأمنية عبر مختلف الأماكن تحسبا لأي انزلاقات.

وفي ذات السياق، فقد أعلن حسين ذريع، الأمين البلدي لحزب "التاج" استقالته من الحزب، وفي اتصال هاتفي بـ"المحور اليومي"، قال المتحدث ان استقالته جاءت بعد مساندة حزبه لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة بالرغم من معاناته مع المرض، وأشار إنه التحق بالشارع ليعبر عن مساندته لأبناء وطنه ويطالب بالتجديد، كما دعا المتحدث أعضاء الحزب اإلى التعبير عن مبادئهم ورفض أي إملاءات ومن أي جهة، أملا أن يحذوا حذوه ويعلنوا استقالتهم.

ز. أمينة