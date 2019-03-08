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في مسيرة "مليونية" بألوان الجزائر وقادها رجال ونساء

عيد المرأة في العاصمة يتحول إلى عرس ديمقراطي

  08 مارس 2019 - 18:07   قرئ 69 مرة   0 تعليق   الحدث
عيد المرأة في العاصمة يتحول إلى عرس ديمقراطي

وحد عيد المرأة الشعب الجزائري برجاله ونسائه، أمس، على مطلب تاريخي برفض العهدة الخامسة والإصرار على تغيير جذري في مشهد أعاد للذاكرة تلك المسيرات التي جمعت الجنسين خلال سنوات الإرهاب وبشعارات يحلم أصحابها بجزائر حرة ديمقراطية يعلو فيها صوت الجزائر العميقة. الجزائريون خرجو، أمس، في "مليونية" تؤكد للقريب والبعيد أن هذا الوطن لا يميل ولا يسقط طالما تسلح بتمسك أبنائه بتربته. 

لم تتسع شوارع العاصمة، للآلاف الذين خرجوا منذ صبيحة أمس، رافعين شعارات حضارية، نساء ورجال، صغار وكبار، أجمعوا على مطلب واحد المطالبة بالتغيير الجذري، وبألوان نسائية وتلك الورود التي باتت ترافق في أوقات الشدة والمحن في مشهد يُبقي الأمل في رؤية الأجيال الصاعدة تجني ثمار التضحيات من أجل جزائر الحريات. الراية الوطنية كانت على الأكتاف من مواطنين بسطاء دوت صياحاتهم في كل فج لتضفي لـ "البهجة" صفة العروس التي تسرق أوقات فرح يوم زفافها. الحايك، الفستان القبائلي، القفطان واللباس الحصري حضروا في صور تؤكد بما تزخر بع ثقافة هذا البلد من تراث يصمد لتقلبات العصر وينطق كلما شك البعض في هويته.

رد الآلاف بطريقتهم الخاصة، وبسلمية انبهر منها الغرب لتدوي الزغاريد في شوارع "المحروسة". محن الجزائر لا تنسي هذا الشعب تقاليده وكل الطموحات والأحلام يتوحد عليها هذا الشعب

الذي بات يقدم دروسا في تعلقه بالسلام وهو الذي قدم تضحيات للخروج من نفق الظلامية والتطرف في التسعينات.

في الجمعة الثالثة من المسيرات، بعثت العاصمة للعالم رسائل وحده الصف في الأزمات والوطنية التي لا يختلف عليها إثنان فعاستعاد الجميع الذكريات، خصوصا بعد أن شاركت وجوه باسلات الثورة المجيدة أمثال العظيمة جميلة بوحيرد الشعب في حراكه، فرغم ثقل السنين أبت بطلة "معركة الجزائر" إلا أن تسير مع أبناء وبنات الجزائر التي ساهمت في استعادة كرامتها ومجدها، وفاء لعظيمات وشهيدات عرفتهن في درب النضال على غرار "حسيبة بن بوعلي" و"مليكة قايد".

هي "جمعة" بألوان الجزائر الواحدة الموحدة، بورود وعطور الأعراس والأفراح التي يتمنى الجميع أن تعود لهذا الوطن مهما طال ليل الأزمات، خرج الشعب ولم يكن نضجه أو وعيه وليدا اليوم، ولعل الصرخة ستلقى مجيبا في آخر المطاف، ويبقى رجال ونساء الجزائر أبطال المناسبات الكبيرة.    

 ز.أيت سعيد

 

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