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في سابقة خطيرة وغير عقلانية

رشيد نكاز يتسبب في فوضى أمام المستشفى الجامعي بجنيف

  08 مارس 2019 - 18:07   قرئ 10 مرة   0 تعليق   الحدث
رشيد نكاز يتسبب في فوضى أمام المستشفى الجامعي بجنيف

تسبب تنقل رشيد نكاز إلى مجمع مستشفيات جنيف بسويسرا في فوضى عارمة، بعد أن اجتاح رفقة عدد من المحتجين بعض الأجنحة بدعوى زيارة رئيس الجمهورية الذي تنقلإلى هناك لإجراء فحوصات طبية.

 جاء تنقل رشيد نكاز بعد توجيهه دعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنصاره من أجل التواجد أمام المستشفى، الأمر الذي تسبب في حضور عدد كبير من أفراد الجالية الجزائرية.

وأمام محاولة رشيد نكاز اقتحام المستشفى بالقوة، سارعت قوات الأمن السويسرية إلى إلقاء القبض عليه، وقامت بدفعه إلى جدار المستشفى وهو مكبل اليدين، حيث كان يصرخ.

كما قامت الشرطة السويسرية بغلق الممر المؤدي إلى المستشفى الجامعي لمنع وصول بقية المتظاهرين.

ويعد هذا الأمر سابقة خطيرة في تاريخ العلاقات الجزائرية - السويسرية، حيث أنه لم يسبق لمتظاهرين اقتحام مستشفى، وقد تكون عواقبها خطيرة، كما سينتج عنها متابعة قضائية ضد رشيد نكاز المعروف بخرجاته غير الواقعية.

م.ن

 

 

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