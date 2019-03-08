قوات الأمن انسحبت من الساحات العمومية والشوارع الرئيسية في عرس ديمقراطي

سيول بشرية تجتاح العاصمة وكل الولايات في الجمعة الثالثة من الاحتجاجات

النساء الجزائريات يحتفلن بعيدهن في الشوارع

لم ينتظر الجزائريون انتهاء صلاة الجمعة ليزحفوا إلى الشوارع والساعات العمومية بالآلاف منذ الساعات الأولى لصباح أمس، رغم توقف شبكات النقل العمومية الجماعية، توجهت عائلات بكاملها نحو وسط العاصمة ونساء قررن الاحتفال بعيدهن العالمي في الشارع وشاركهن في ذلك الرجال، وبمجرد انتهاء صلاة الجمعة انطلق ملايين الجزائريين عبر كافة ولايات الوطن في مسيرات سدت الشوارع وتحولت إلى أمواج بشرية.

وصنعت حرائر الجزائر في يومهن العالمي مرفقات بأشقائهن الرجال أروع صور التحضر والسلمية للمطالبة بحقوقهن مناشدين الرئيس التراجع عن الترشح للعهدة الخامسة، حيث خرج الملايين من الجزائريين عبر كامل التراب الوطني للجمعة الثالثة على التوالي منادين بعدم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة ضاربين أمثلة عن «عفوية» المسيرات، طاردين راكبي الأمواج والباحثين عن «تبني» الحراك الشعبي، أين كانت البداية بالمترشح اللواء المتقاعد علي غديري الذي قوبل بعبارات «ديكاج ديكاج» بشارع ديدوش مراد، قبل أن تلتحق لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال التي لقيت نفس مصير الغديري، كما شهدت المسيرات حضور كل من رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، المجاهدة جميلة بوحيرد، أرملة رابح بيطاط، الخبير الفلكي لوط بوناطيرو، بالإضافة إلى رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، المحامي مقران آيت العربي ورئيس شبيبة القبائل شريف ملال، كما نزل إلى المسيرات السلمية، ثلة من الفنانين، على غرار، فريدة كريم، عايدة قشود، ورد المتظاهرون على محاولات بعض الدول الأجنبية أيضا ركوب موجة الحراك الشعبي رافعين شعارات مثل «لا للتدخل الأجنبي... أمور عائلية»، في حين لم تسجل أي احتكاكات مع قوات الأمن التي أخلت الطرق والساحات العمومية عكس المرات السابقة تاركة المجال للمسيرات السلمية انطلاقا من بلوزداد مروراً بساحة أول ماي، أين اجتمع الآلاف هناك متجهين نحو البريد المركزي مرورا عبر شارع حسيبة بن بوعلي في سيول بشرية في موجة حملت كل أطياف المجتمع من تلاميذ ومسنين، في حين عرفت ساحة البريد المركزي اكتظاظا لم تعرفه من قبل أين تجمعت الآلاف من العائلات في صورة جد راقية ضمت الجميع أين سار الجميع تاركين اختلافاتهم الإيديولوجية وانتماءاتهم السياسية. كما صنعت الأزهار واللباس التقليدي للنساء الحدث، حيث ارتدت الشابات وكذا النساء اللباس التقليدي كلا حسب تقاليده، أين اجتمعت في العاصمة مختلف الثقافات من لباس «الحايك» إلى الفساتين الأمازيغية وحتى «الكاراكو» كان حاضرا في المسيرات تعبيرا عن مدى اعتزاز هؤلاء الحرائر بثقافتهن تزامنا مع الاحتفال بيومهن العالمي، كما تجنب الجميع رفع الأعلام والشعارات الجهوية لتحافظ المسيرات على «جزائريتها»، أين رفع المتظاهرون شعارات ترفض ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة مرددين النشيد الوطني و»من جبالنا» و»جزائر حرة ديمقراطية»، ورددوا شعارات ردا على تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى حول سوريا مرددين «يا اويحيى الجزائر ماشي سوريا» رافعين الأعلام الوطنية إلى غاية قصر الشعب، حيث وجدوا قوات مكافحة الشغب التي منعتهم من التقرب أكثر إلى مقر رئاسة الجمهورية، أين استخدمت الغازات المسيلة للدموع بكثرة لتفريق جموع المتظاهرين، ويؤكد الجميع أن هذه المسيرة لم يشهد أن عاشت الجزائر أجواء مماثلة لها سوى عند تأهل الجزائر إلى مونديال جنوب افريقيا، ليسقط بذلك الرهان على أن الشارع الجزائري «غير مؤهل» للديمقراطية، وأكدت مظاهر الاحتجاج ورفض المحتجين لبعض مظاهر الاعتداء على الأملاك الخاصة والصعود فوق الأعمدة والأشجار الوعي الذي بلغه الشباب الجزائري من خلال التضامن المطلق مع النساء ومساعدة كبار السن وحماية أعوان الشرطة، كما لم يتخلف الرجال والنساء مثلما عرفته مختلف الاحتجاجات السابقة تنظيف أماكن الاحتجاج للتأكيد على سلوكهم الحضاري، كما عرفت تضامنا شعبيا كبيرا بين المواطنين وقاطني العمارات المجاورة وقوات مكافحة الشغب بعد الاستعمال المفرط للغازات المسيلة للدموع من خلال تزويدهم بـ»الخل» للتخفيف من تأثيرها وكذا تزويدهم بالمياه، كما خرج جماعة من الممرضين المتطوعين والمسعفين في مسيرات الجمعة، وباشروا إسعاف المتظاهرين الذين تعرضوا لإصابات طفيفة وكدمات جراء الزحام، وكان الممرضون والمسعفون المتطوعون، يرتدون سترات خضراء مكتوب عليها إسعاف، يتقدمون تلقائيا باتجاه كل من يتعرض للإصابة لإسعافه.

أسامة سبع