﻿ شباب متظاهر يلقي القبض على «البلطجية» بالتعاون مع رجال الشرطة

المديرية العامة للأمن الوطني تشيد بسلمية المسيرات وتوقف 195 «مندس» وسط المحتجين

احترافية مصالح الأمن منعت الانزلاقات بإخلاء الساحات العمومية والشوارع الرئيسية

أسقطت المديرية العامة للأمن الوطني التهم على الشباب الجزائري والمحتجين بالتخريب وتحطيم الممتلكات العامة وحالات السرقة المنعزلة المسجلة، مساء أول أمس، حيث أكدت مصالح الأمن الوطني أن عددا من المنحرفين حاولوا القيام بأعمال تخريبية على هامش المظاهرات التي شهدتها الجزائر، وهو ما يترجم مدى الوعي الذي بلغه الجزائريون من خلال صور التضامن التي رسموها مع مصالح الأمن التي تصرفت باحترافية كبيرة مع المسيرات التي لم تسجل أي احتكاكات مع قوات الأمن التي أخلت الطرق والساحات العمومية عكس المرات السابقة تاركة المجال للمسيرات السلمية، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مساهمة عدد من الشباب في توقيف بعض المخربين بعد قيامهم بأعمال تخريبية بتأطير من مصالح الأمن التي طوقت المكان.

وجدد الجزائريون عهدهم مع الوعي والاحتجاج السلمي للجمعة الثالثة على التوالي، مطمئنين المتخوفين من أي انزلاق يحدث وسط مئات الآلاف الذين ضربوا درسا في الوطنية والتشبث بالسلم، حيث تدفقوا من كل مكان رفقة العائلات إلى الساحات العمومية مرددين شعارات على غرار «جزائر حرة ديمقراطية» و»سلمية، سلمية» للتأكيد على طابعها، وقد خرج المصلون من مختلف مساجد الوطن ليستقبلوا بالساحات العمومية بالزغاريد وانظموا إلى حشود المحتجين، وانتشروا في العديد من الشوارع على غرار شوارع حسيبة بن بوعلي وعميروش وساحة أودان وشارع محمد الخامس أين بدأ عدد المحتجين بالتضاعف كل دقيقة بعد التحاق عدد كبير من المواطنين من رجال ونساء، شباب وشيوخ من مختلف بلديات العاصمة، قبل أن يقوم مجموعة من المنحرفين بمحاولات تخريب وسرقة، حيث أكد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أنها سلجت «نهار الجمعة 8 مارس، على مستوى شارعي كريم بلقاسم وديدوش مراد بالجزائر العاصمة عددا معتبرا من المنحرفين انضموا إلى المظاهرة من أجل القيام بأعمال تخريبية»، مضيفة «أن تدخل قوات الشرطة مكن من توقيف 195 شخص محل تحقيقات معمقة حاليا، من جهة أخرى سجلت المديرية العامة للأمن الوطني إصابة 112 في صفوف أفراد الشرطة يتم التكفل بهم حاليا على مستوى المصالح الصحية للأمن الوطني»، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مساهمة عدد من الشباب في توقيف بعض المخربين بعد قيامهم بأعمال خارجة عن إطار السلمية بتأطير من مصالح الأمن التي طوقت المكان.

في سياق متصل، نفت المديرية العامة للأمن الوطني كل الأخبار التي تتحدث عن مقتل شرطي أثناء المظاهرات، وقالت المديرية في بيان لها إنها «تنفي نفيا قاطعا الادعاءات التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتي مفادها وفاة شرطي خلال المظاهرات التي سجلت الجمعة 8 مارس»، وقال البيان إن المديرية تؤكد عدم تسجيل أي وفاة ما عدا إصابات متفاوتة في صفوف الشرطة»، كما تعهدت مصالح الأمن الوطني، بالسهر على حفظ النظام العام، عقب نجاح أعوانها في التصدي لمحاولات التخريب وإثارة الشغب المنعزلة التي قام بها مجهولون سعوا لتشويه صورة مسيرة 8 مارس السلمية، أين نشرت المديرية العامة للأمن الوطني، في صفحتها الرسمية عبر موقع «الفايسبوك»، فيديو عنونته بعبارة «الأمن الوطني دائما في خدمتكم»، لمواطنين ومواطنات وهم يحيون عناصر الشرطة الذين أجهضوا محاولات المشاغبين المثيرين للفوضى في شارع ديدوش مراد، وذلك بالتصفيقات والزغاريد.

أسامة سبع