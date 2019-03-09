من أجل مهنة حرة، ديمقراطية ومواكبة للحراك الشعبي

الصحفيون يخرجون في مسيرة بتيزي وزو

نظم صحفيو ولاية تيزي وزو، أمس، وقفة احتجاجية ومسيرة سلمية، رفعوا من خلالها مطلب تحرير الصحافة الوطنية من كل القيود لتكون حرة وديمقراطية تخدم القضايا العادلة بمواكبة الحراك الشعبي والتاريخي الذي تعرفه البلاد.

لم يبق صحفيو ومراسلو تيزي وزو في معزل عن الحراك الشعبي والتاريخي الذي تعرفه الجزائر في الآونة الأخيرة، حيث وبمبادرة من طرف تكتل صحفيي الولاية، نظم أمس العشرات منهم تجمعا بالنصب التذكاري لحرية التعبير بوسط المدينة، قبل أن يشرعوا في مسيرة سلمية بدعم من طرف مندوبي المجتمع المدني من محامين، نشطاء سياسيين، منتخبين، نقابيين، جامعيين، طلبة ومواطنين الذين ضموا صوتهم إلى صوت أصحاب مهنة المتاعب، حيث انطلقت في حدود الساعة الحادية عشر من أمام النصب التذكاري وجابت مختلف شوارع المدينة لتحط رحالها بالنصب التذكاري لضحايا الربيع الامازيغي الأسود، أين وقفوا دقيقة صمت ترحما على كل شهداء الديمقراطية ليفترقوا بعدها ضاربين موعدا آخرا لتكملة مسارهم النضالي إلى غاية تحرير الصحافة وإرجاع يبتها.

وقد رفع الصحفيون طيلة مسيرتهم شعارات تعكس الواقع الذي تعيشه الأسرة الإعلامية، من أوضاع جردتها من مهامها الرئيسية المتمثلة في حق المواطن من المعلومة على غرار «من أجل صحافة حرة ديمقراطية»، «متضامنين مع إخواننا ضحايا الممارسات التعسفية»، «الصحفي جزء من الشعب»، «لا للتعتيم وتكميم الأفواه» وغيرها من الشعارات الأخرى التي رددوها خدمة ومطالبة بحرية التعبير.

من جهة أخرى، كانت للصحفيين كلمتهم خلال وقفتهم للتاريخ أعربوا فيها عن مساندتهم للحراك الشعبي السلمي والديمقراطي الذي تشهده الجزائر «الشعب الجزائري هو بصدد كتابة صفحة جديدة في التاريخ، حيث يتظاهر يوميا في الشوارع عبر جميع القطر الوطني، من أجل المطالبة بالتغيير الجذري بهدف بناء ديمقراطية حقيقية في الجزائر» يقول الزميل الصحفي سمير لاسلوس من جريدة «ليبرتي». كما أضاف «حتى ذلك الحين، للأسف حرية الصحافة التي هي نتيجة طبيعية لحرية التعبير والوسائل التي لا يمكن أن توجد بها، لا تزال تعاني من الاعتداءات التي تستهدفها وتفرض الخناق عليها، إنها ضحية ممارسات غير عادلة عبر الابتزاز والضغط والرقابة المتعددة الأشكال للحد من فضاءات التعبير وحرية التعبير».

ومن جهته، أكد الزميل من الإذاعة المحلية لتيزي وزو «عمر زاغني على «إن وقفتنا اليوم هي قبل كل شيء انخراط في الحراك الشعبي والتاريخي للشعب الجزائري الذي يطالب بالتغيير الجذري، كما أنها أيضا مطلب يهدف إلى إعادة الاعتبار لعمل الصحفي على مستوى ولايتنا وكذا على الصعيد الوطني».

وجدير بالذكر أن قرار تنظيم الوقفة الاحتجاجية تم تبنيها في الجمعية العامة التي نظمها تكتل الصحفيين بدار الصحافة «مالك ايت عودية» الاربعاء المنصرم.

أغيلاس. ب