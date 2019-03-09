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فتيات وشباب يتطوعون عبر الساحات العمومية بعد وقفات الجمعة

شوارع نظيفة بعد نهاية المسيرة..من هنا مرّ شباب الجزائر

  09 مارس 2019 - 18:21   قرئ 17 مرة   0 تعليق   الحدث
شوارع نظيفة بعد نهاية المسيرة..من هنا مرّ شباب الجزائر

عكست المسيرات السلمية التي شارك فيها الآلاف من المتظاهرين أول أمس، عبر مختلف ولايات الوطن على غرار ولاية الجزائر، الحس المدني والوعي لدى المشاركين في المسيرات المليونية وأرقى صفات الحضارة والتمدن الذي بلغه المجتمع الجزائري من خلال مسارعة ومشاركة فتيات وشباب في حملة تنظيف واسعة عبر الشوارع وحتى الساحات العمومية. 

ورسم المتظاهرون أبهى صور التضامن الشعبي التي عكست وعيهم، حيث سارعوا في ضمان نظافة المكان خلال التجمع، أين تشاهد وأنت تسيير وسط المتظاهرين من شارع «ديدوش مراد» إلى «البريد المركزي» ومن جهة «ساحة أول ماي» و»موريس اودان» فتيات وشباب يحملون العلم الجزائري على ظهورهم وكيس نظافة بأيديهم وقد هموا بجمع قوارير المياه الفارغة،  في حين تجد البعض الآخر يقومون برفع حتى القاذورات من الاكياس البلاستيكة التي كانت موجودة سابقا على الأرصفة والساحات العمومية، بالمقابل تشاهد شبابا متطوعين يحملون بأيديهم أكياسا خاصة بجمع القمامة ومرتدين قفازات لجمع مختلف بقايا المخلفات عبر مختلف الشوارع التي ساروا بها.

واستمرت هذه الحملات التطوعية، طيلة ساعات التظاهر كما أن منها ما استمر بعد التجمع من خلال اخراج المواطنين مكنسات من أجل رفع المخلفات المختلفة عبر شوارع العاصمة التي عرفت اقبالا مليونيا للمتظاهرين، خاصة حضور المرأة التي أبت البقاء في البيت في عيدها الوطني والتي ساهمت بطريقتها في اثبات دورها خارج بيتها وعائلتها من خلال حملة التنظيف التي باشرتها النسوة من مختلف الفئات العمرية.

وعكست هذه الهبات الشعبية التضامنية التطوعية في نظافة محيط وشوارع التجمعات، صورة هذا البلد العظيم الحضارية وشعبه الذي وصل الى درجة كبيرة من التحضر والوعي الفكري. وللإشارة، فقد انطلقت هذه الحملة من خلال دعوات شباب عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، هذه الفكرة تجسدت على أرض الواقع وتبناها شباب وشابات ورسموا من خلالها أسمى عبارات التحضر والرقي الناتجين عن وعي هذا الشباب الحالم بجزائر أفضل.

زهرة قلاتي

 

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