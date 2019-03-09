اجتماع آخر للمعارضة منتظر بمقر «طلائع الحريات» وحضور الأفافاس محتمل

الأحزاب تكثّف تحركاتها والموالاة تخفي رأسها

مساع لتغييرات في «الأفلان» بعدما تحوّل رحيله إلى مطلب شعبي

تقع الطبقة السياسية بمختلف تياراتها في وضع تاريخي مهمّ، أمام حراك الشارع، إذ اختارت الموالاة إخفاء رأسها منه، متبعة سياسة النعامة، في حين تحضّر المعارضة للعب دورها وكسر تلك الصورة النمطية التي ارتسمت لدى الشعب عنها، باعتبارها بعيدة عن كونها ممثلة لصوته وناقلة لمطالبه، واختصرت في كونها باحثة عن المناصب.

تبحث المعارضة، التي لطالما وجدت نفسها في حرج مع الشعب، بسبب ضعفها أمام دعوات التغيير، عن لعب أدوار أولى في الحراك الشعبي، لاسيما استغلال سخط الشارع من أحزاب الموالاة التي مازالت تلتزم الصمت إزاء الحراك، فلم يسمع لأحزاب التحالف صيت، منذ تحرك الشارع، والتزمت سياسة النعامة التي تخفي رأسها وقت المخاطر. وفي هذا السياق، يرفض التجمع الوطني الديمقراطي، الإدلاء بأي تعليق على الحراك، حيث لا يرد الناطق الرسمي باسم الحزب صديق شهاب، على عديد الاتصالات من الصحفيين، في حين لم يعقد الأمين العام للحزب، أحمد أويحيى، اجتماعا دوريا للمكتب الوطني يفترض أنه ينعقد مرة كل شهر. وكذلك هو الأمر بالنسبة لتجمع أمل الجزائر، الذي اختفى رئيسه عمار غول، من المشهد رغم أنه كان يعقد كل سبت لقاء مع الصحفيين، واختفت الحركة الشعبية الجزائرية عن الأنظار.

الوضع يبدو أكثر تعقيدا في حزب جبهة التحرير الوطني، بعدما بات رحيله مطلبا شعبيا، ما دفع إلى إجراء إصلاحات على مستوى هيئة التنسيق التي يتولى رئاستها رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، وتوسيعها إلى 15 عضوا، لكن توسيع هيئة التنسيق سرعان ما بدأ يعرف انشقاقا بعد انسحاب فوري من قبل مهندس الحركة التقويمية المجاهد عبد الكريم عبادة، الذي كتب في بيان انسحابه إنه يرفض التضحية برصيده النضالي في وضعية خطيرة يعيشها الحزب. وكانت القيادة قد تم توسيعها لتشمل وزراء حاليين من بينهم وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، وزير الخارجية عبد القادر مساهل ووزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، كما ضمت القائمة أعضاء من مجلس الأمة، على رأسهم المجاهد صالح قوجيل ورئيس كتلة الثلث الرئاسي الوزير الأسبق للرياضة الهاشمي جيار والسيناتور محمود قيصاري إلى جانب قياديين ومجاهدين على غرار عبد الرحمان بلعياط وعبد الكريم عبادة قبل أن ينسحب بعد حضوره الاجتماع الأول، في حين راجت معلومات حول رفض عبد العزيز بلخادم عضوية هيئة التنسيق.

وشهد الحزب يوم الخميس، استقالة جماعية لإطارات وبرلمانيين دعما للحراك الشعبي، الاستقالة جاءت «احتجاجا على العبث في قيادة الحزب»، وفقا للبيان الذي ضم كلا من امحمد بوعزارة، عبد القادر شرار، عيسى خيري، بوعلام جعفر، صالح حكيمي، نادية حناشي وعبد الرحمان السهلي.

بالنسبة للمعارضة، من المنتظر أن تعقد اجتماعها الخامس قريبا، حيث قال رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله لـ «المحور اليومي»، إن اجتماعا آخر تمت برمجته بمقر حزب «طلائع الحريات»، موضحا أن المطلوب من المعارضة اليوم هو أن تكون في مستوى الحراك الشعبي، الذي قال فيه الشعب كلمته، لاسيما وأن مسيرة الجمعة الأخيرة كانت أكبر من قبلها. وأكد جاب الله، الذي كان أول سياسي معارض بادر بالتفاف المعارضة عشية الانتخابات الرئاسية، أن الطبقة السياسية يتعين عليها أن تكون في مستوى المسيرة وأن تحسن المعارضة نقل المطالب الشعبية، لاسيما تغيير النظام وتأجيل الانتخابات حتى تتوفر لها كافة الشروط القانونية لإجرائها بشفافية.

أما بالنسبة لحزب «طلائع الحريات»، قال عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام فيصل حردي، في تصريح لـ «المحور اليومي»، إن الحزب يحضّر لاجتماع للمعارضة لم يتم تحديد تاريخه بعد، لكن تم الشروع في توجيه الدعوات للمشاركين. وبهذا الخصوص قال فيصل حردي، إنه تم توسيع قائمة المشاركين الذين يمكن أن يرتفع عددهم إلى أكثر من الخميس الماضي، حيث يحتمل حضور جبهة القوى الاشتراكية، التي لم ترفض في المرة السابقة حضورها.

حكيمة ذهبي