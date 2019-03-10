بوتفليقة يعود إلى أرض الوطن و حديث عن حكومة جديدة

حطت منذ لحظات الطائرة الرئاسية بأرض الوطن، وعلى ما متنها رئيس الجمهورية ، بعد 15 يوما قضاها في مستشفى جنيف، لاجراء فحوصات طبية روتينية ، وسط تداول معلومات للاعلان عن قرارات هامة مساء اليوم أو يوم غد ، من بينها تغيير حكومي يطيح بالوزير الأول وعدد من الوزراء، وقد أورد موقع " كل شيئ عن الجزائر" تعيين رمطان لعمامرة حسب سيقود حكومة لـ"فترة انتقالية"، و كذا إمكانية تولي الدبلوماسي الجزائري الأخضر الابراهيمي للحوار الوطني الذي وعد به رئيس الجمهورية .

وخلال 15 يوما التي قضاها الرئيس بجنيف عرفت البلاد مسيرات ضخمة رافضة لترشحه لعهدة خامسة، رد عليها برسالة يوم ايداع ملف الترشح تعهد فيها بتنظيم انتخابات رئاسية في غضون سنة و تعديل للدستور مع اجراء اصلاحات عميقة .