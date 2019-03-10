قايد صالح يشيد بنضج الشعب في مواجهة التحديات ويؤكد:

«الشعب الذي احتضن الثورة التحريرية أثبت غيرته على الوطن وسمعته»

»الجيش الجزائري محظوظ بالشعب الذي ينتمي إليه»

أشاد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش بالشعب الجزائري مؤكدا أن الجيش الوطني الشعبي يفتخر أنه من صلب الشعب، مضيفا أن الشعب الذي احتضن الثورة التحريرية أثبت في الفترة الأخيرة غيرته على وطنه وثورته، في إشارة إلى الاحتجاجات السلمية الأخيرة التي أثبتت نضجه، مشيدا بالرابطة التي تجمع الجيش بأمته قائلا إنها «قوية وعفوية»، مؤكدا أن «الشعب الذي اعتمد بالأمس على صلابة شخصيته وجعلها سلاحه الأمضى والتف حول جيش التحرير وبه قاوم بطش الاستعمار البغيض واستمد قدرته الفائقة على مواجهة كافة أشكال المعاناة يبرهن أبناؤه اليوم على قدر رفيع من الغيرة على وطنه وعلى ثورته وسمعته بين الأمم».

قال الفريق أحمد قايد صالح، في كلمة له خلال زيارة عمل قادته إلى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بالناحية العسكرية الأولى، إن «الجيش يفتخر أنه من صلب هذا الشعب ويعتز بأنه يقاسمه ذات القيم وذات المبادئ ويشترك معه بالوراثة هذه المقومات العريقة والسامية للشخصية الوطنية، يعتقد جازما وبكل اعتزاز وفخر أن شعبا بمثل هذه المميزات وبهذه الخصال، هو خليق بأن ينجب جيشا بذات المواصفات وبذات الخصال، وهنا تتجمع بين الشعب وجيشه كل مقومات الود والاحترام والتعاطف والتضامن وكل مقومات النظرة المستقبلية الواحدة لجزائر الغد فحوافز اكتساب الرفع من مستوى القدرة على توحيد الرؤية تجاه الوطن موجودة، وتصنعها الرؤية المشتركة للتاريخ والحاضر ولآفاق مستقبل الجزائر الواعد، التي يبقى شعبها يعرف خفايا عالم لا يرحم، يطبعه الغليان ويموج بالعديد من الأحداث والمتغيرات الطارئة والمدبرة»، وتابع «أعلم علم اليقين أن الشعب الجزائري الأصيل والواعي والذي برهن في كافة الأوقات والظروف قد عرف وسيعرف كيف يحافظ على وطنه والجزائر محظوظة بشعبها والجيش محظوظ بشعبه»، حيث أنه «لكل شعب خصال ومميزات يعرف بها وتعرف به وتتشكل منها مقومات شخصيته الوطنية التي تتوارثونها جيلا بعد جيل». ووقف في كلمته مطولا عند مختلف محطات مقاومات الشعب الجزائري للاستعمار الفرنسي البغيض، مذكرا بالتضحيات الجسام التي بذلها هذا الشعب الأبي على مدى قرن وثلث قرن مقدما الملايين من الشهداء في سبيل استرجاع حريته وكرامته قائلا «وإنني أنتهز دائما مثل هذه السوانح الطيبة، لنتذكّر معا، «وذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين»، نفحة من نفحات تاريخنا الوطني الزاخر بمحطات مضيئة، لا تقتصر فقط على الثورة التحريرية الخالدة التي عبّرت بصدق عن مكنون شعب قرر من خلالها وضع حد نهائي للفترة الاستعمارية البغيضة التي استمرت أكثر من قرن وربع قرن، وتميزت بأبشع الممارسات الإجرامية والإبادية في حقّ شعبنا الأعزل، وهذا منذ سنة 1830 إلى غاية 1962 مرورا بمجازر 8 ماي 1945، وتميزت أيضا وأساسا بعدم رضوخ الشعب الجزائري وعدم استكانته لإرادة المستعمر. فكانت إرادة شعبنا هي الأقوى رغم القهر والظلم، فصنع من معاناته مرتكزا لمحطات مقاوماته الشعبية المتتالية، وجعل منها شموعا أضاءت الليل الاستعماري الغاشم، وكانت بمثابة البوصلات التي اهتدى من خلالها الشعب الجزائري إلى طريق خلاصه وجعل من هذه المقاومات والنضالات المستمرة ضد المستعمر الفرنسي سبيله الوحيد نحو تحقيق أهدافه».