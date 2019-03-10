﻿بوتفليقة يعود إلى الجزائر بعد خضوعه لفحوصات دورية

تغييرات جذرية في الأفق استجابة للحراك الشعبي

تغيير حكومي وندوة لحوار وطني خلال المرحلة الانتقالية

عاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى أرض الوطن، أمس، بعد مغادرته لمستشفى جنيف بسويسرا، أين حطت الطائرة الرئاسية « Gulfstream 4 Sp 7T-VPM» بمطار بوفاريك العسكري في حدود الساعة الخامسة والنصف بعد 15 يوما في مستشفى جنيف الذي وصل إليه يوم 24 فيفري الفارط لإجراء لفحوصات طبية -حسب ما أعلنته رئاسة الجمهورية- إذ صنعت هذه الرحلة العلاجية «سوسبانس» كبير بالنظر للأحداث المهمة التي عرفتها فترة غيابه.

أعلنت رئاسة الجمهورية عن عودة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عصر أمس الأحد، إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة إلى جنيف بسويسرا حيث أجرى «فحوصات طبية دورية»، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، وشهدت البلاد خلال الـ 15 يوما التي قضاها الرئيس بجنيف مسيرات ضخمة رافضة لترشحه لعهدة خامسة، رد عليها برسالة يوم ايداع ملف الترشح تعهد فيها بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، وهو ما جدد رئيس حملته عبد الغني زعلان تأكيده أمس مؤكدا أن الرئيس بوتفليقة «حيا المسيرات وحيا تحضر الشباب وأصغى إلى الشارع الذي نادى بالتغيير»، واعتبر زعلان أن بوتفليقة قال في رسالته بصريح العبارة -وبدون مراوغات وبعبارة لا تحمل أي غموض- إنه سيقوم بتغيير النظام وهي المطالب الأساسية للشارع، مضيفا «الشارع تحدث عن العهدة الخامسة والمترشح بوتفيلقة أعلن بدون مفردات يصعب فهمها مرة أخرى حيث استعمل كلمة مباشرة بعد الانتخابات، سيتم عقد الندوة الوطنية التي تحدد موعد الانتخابات المسبقة»، مؤكدا أنه «لا ينوي البقاء عهدة كاملة».

يأتي هذا، في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر متطابقة أن تغييرا حكوميا شاملا وتأجيل للرئاسيات من أهم القرارات التي يُنتظر أن يتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لرسم خارطة طريق للخروج من المرحلة الصعبة التي يعرفها النظام السياسي بعد توسع رقعة الاحتجاجات والاتجاه نحو إضراب عام عرف استجابة نسبية في يومه الأول. وعجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور و»فيديوهات» مباشرة لمتابعة قنوات سويسرية وعربية معروفة كانت ترصد على مدار ساعات الطائرة في أرضية المطار إلى غاية وصول موكب الرئيس بوتفليقة، حوالي الساعة 15:30 ولإقلاعها باتجاه الجزائر حوالي الساعة 15:45 دقيقة، لتتجه بعدها نحو المواقع التي تتبع حركة الملاحة الجوية حيث راقب الملايين مسار الطائرة إلى غاية وصولها إلى مطار بوفاريك العسكري، ولم يدم الوقت طويلا لتتسرب فيديوهات تظهر مرور الموكب الرئاسي على طول الطريق السريع أمام أنظار مستعملي الطريق الرابط بين العاصمة وزرالدة لتدخل سيارة «مرسيدس» التي يستقلها الرئيس بوتفليقة الـ «فيلا» الرئاسية في زرالدة حوالي الساعة 18:40.