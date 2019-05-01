رفع التجميد عن عديد المشاريع في قطاعات مختلفة

والي العاصمة يكشف التحضير لعملية ترحيل مستعجلة خاصة بالقصبة قبل رمضان

كشف والي ولاية الجزائر، عبد الخالق صيودة، أنه يتم حاليا التحضير لعملية ترحيل مستعجلة خاصة بالقصبة، متوقعا امكانية إطلاق هذه العملية قبل حلول شهر رمضان، حيث تجري عملية ضبط قوائم العائلات التي ستستفيد من العملية المقبلة لإعادة الإسكان والتي ستتم في أقرب الآجال، مؤكدا على أن التحضير جاري لرفع التجميد عن عديد المشاريع في قطاعات مختلفة، مبرزا أن هناك أموال كبيرة تم تجميدها

أفاد صيودة على هامش حفل التكريم الذي نظم على شرف العمال المتقاعدين من موظفي الولاية ومختلف المقاطعات الإدارية والمؤسسات العمومية الولائية التابعة لولاية الجزائر، أنه يتم حاليا التحضير لعملية ترحيل مستعجلة خاصة بالقصبة، مشيرا إلى أن العمل جاري على ضبط قوائم العائلات التي ستستفيد من العملية المقبلة لإعادة الإسكان والتي ستتم في أقرب الآجال، ويتوقع والي العاصمة أن تباشر مصالحه هذه العملية قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وشدد صيودة على أن عدد العائلات التي سيتم ترحيلها لم يضبط بعد، منوها في ذات السياق على أن العمل جاري لإعداد قوائم المستفيدين على مستوى المقاطعة الإدارية لباب الوادي.

وفيما يتعلق بعمليات الترحيل واعادة السكان، أكد والي العاصمة عبد الخلق صيودة أنه لا زال يوجد عدة عمليات ترحيل واعادة الاسكان بالعاصمة، وسيشرع فيها بعد انتهاء فترة امتحانات نهاية السنة الدراسية من أجل ضمان راحة التلاميذ وعدم التأثير عليهم سلبا وهم بصدد التحضير لامتحاناتهم، وهذا في انتظار استكمال الاشغال الخارجية على مستوى الاحياء السكنية الجديدة والتي توجد في طور الانجاز، أما فيما يخص ملف طعون للعائلات المقصية من عمليات الترحيل السابقة التي عرفتها ولاية الجزائر منذ جوان 2014، أوضح صيودة أنه يتم حاليا دراسة ملفات العائلات المقصية بكل شفافية وموضوعية، مشيرا في ذات السياق أنه سيتم الرد على أصحابها فور انتهاء دراسة ملفاتهم.

وفي سياق ذي صلة، كشف المسؤول الجديد عن الجهاز التنفيذي للعاصمة أن التحضير جاري لرفع التجميد عن عديد المشاريع في قطاعات مختلفة، مبرزا أن هناك أموال كبيرة تم تجميدها، وأردف المسؤول نفسه أن مصالح ولاية الجزائر تعمل على تطهير مدونة ميزانية الولاية لرفع التجميد عن تلك الأموال والتي ستوجه لتسجيل برامج تنموية جديدة لاسيما منها الجوارية وذلك في قطاعات الغاز والكهرباء والماء، بالإضافة إلى برامج التهيئة الحضرية وتعبيد الطرقات والمنشآت الجوارية المختلفة بما فيها تلك المنشآت الموجهة لفئة الشباب.

وفيما يخص التكفل بالانشغالات ذات الطابع الاجتماعي لموظفي الولاية خاصة فيما تعلق منها بالسكن، أكد صيودة أنه وبالرغم من الدقة والحساسية التي تكتنف هذا الملف سنبذل قصارى جهودنا بمنتهى الشفافية لدراسة كل الحالات والملفات والعمل على تلبية الطلبات المعبر عنها وفقا للقانون الذي يحدد الصيغة التي تناسب كل موظف وحسب الامكانيات المتاحة لدينا، أما بخصوص دراسة انشغالات العمال ذات الطابع المهني لا سيما ما تعلق منها بالمسار المهني، شدد صيودة اتاحة الفرصة للكفاءات لتبوء المناصب في ظل احترام تا لمبدأ الاستحقاق والجدارة.

بوعلام حمدوش