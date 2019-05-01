توقيف 25 منقب عن الذهب بالجنوب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من جانت/ن.ع.4 وتمنراست وعين قزام/ن.ع.6، (25) منقبا عن الذهب وضبطت مركبتين (02) رباعيتي الدفع و(54) مولدا كهربائيا و(19) مطرقة ضغط و(03) أجهزة كشف عن المعادن و(140) كيس من خليط خام الذهب والحجارة و(2180) لتر من الوقود و(3,25) طن من المواد الغذائية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء.

ومن جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني والأمن الوطني بكل من النعامة/ن.ع.2 وخنشلة/ن.ع.5، ثلاثة (03) أشخاص بحوزتهم (08) بنادق صيد و(03) بنادق تقليدية الصنع وكمية من الخراطيش وأغراض اخرى، في حين تم توقيف (42) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام وخنشلة، يضيف ذات المصدر.