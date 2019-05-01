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عمال حظيرة جرجرة يستنكرون ترقية مديرهم السابق في منصب عالي

  01 ماي 2019 - 14:09   قرئ 114 مرة   0 تعليق   الحدث
عمال حظيرة جرجرة يستنكرون ترقية مديرهم السابق في منصب عالي

تفاجأ عمال حظيرة جرجرة، قرار ترقية مديرهم السابق في منصب عالي بوزارة الفلاحة، ويأتي ذلك في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه إيفاد لجنة تحقيق خاصة للكشف عن سوء تسيير المؤسسة الذي دام عدة سنوات. وذكر بيان الفيدرالية الوطنية لعمال الغابات، الطبيعة والتنمية الريفية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن نقابة عمال حظيرة جرجرة تعرب عن رضاها الكبير عقب نجاح نضال العمال من أجل تخليص المؤسسة من سوء تسيير المؤسسة الذي طغى على شؤونها منذ سنوات بسب السياسة المنتهجة من طرف مديرها "عبر هذا البيان نحيي جميع الموظفين لالتزامهم، ثباتهم وتضامنهم الكبير من أجل تحقيق مطلبهم المتمثل في رحيل غير المشروط للمدير".  من جهة أخرى أعرب أصحاب البيان عن تأسفهم الكبير بعدما بلغت مسامعهم ترقية المدير السابق في منصب عالي على مستوى وزارة الفلاحة وذلك في الوقت الذين كانوا ينتظرون فيه إيفاد لجنة للتحقيق حول سوء سياسته التسييرية التي جعلت حظيرة جرجرة تعاني من عدة مشاكل كانت نتيجة حتمية لعدة أسباب تأتي في مقدمتها إهمال الإقليم، تراجع عدد العمال، تعكر أجواء العلاقة بين الموظفين والإدارة، المساس بأطر الشراكة بين الجماعات المحلية والمتعاملين وغريها من الأمور الأخرى التي جعلت "عمال حظيرة جرجرة يستنكرون بشدة هذه الترقية لمسؤول الذي سبق وأن فشل في مهامه"، بدليل المعاناة الكبيرة التي عايشها العمال الذين أغلبيتهم أحيلوا على التقاعد أو قدموا استقالتهم نتيجة التجاوزات المرتكبة ضدهم من طرف المدير.  هذا وفي الأخير أعلن الفرع النقابي لمؤسسة حظيرة جرجرة عن التحاقهم ومساندتهم لصوت الشعب الذي يبقى يناضل من أجل بناء دولة ديمقراطية التي تسمح بترقية الكفاءات التي بمقدورها جعل الجزائر تواكب التطور والرقى، يضيف ذات البيان

أغيلاس، ب

 

 

 

 

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