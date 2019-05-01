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بوهدبة يثمن جهود الصحفيين في تجسيد حق المواطن في الحصول على المعلومة

  01 ماي 2019 - 14:53   قرئ 102 مرة   0 تعليق   الحدث
بوهدبة يثمن جهود الصحفيين في تجسيد حق المواطن في الحصول على المعلومة

ثمن المدير العام للأمن الوطني، مراقب الشرطة، عبد القادر قارة بوهدبة، الجهود التي تقوم بها الأسرة الإعلامية في سبيل تجسيد حق المواطن في الحصول على المعلومة كما نص عليها الدستور الجزائري، كما أعرب في رسالة التهنئة التي وجهها للصحفيين أمس على هامش الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة عن اعتزازه بما حققه الإعلام الجزائري من تقدم وتطور بعد سنوات من النضال والتضحيات والجهود والاجتهادات في خدمة قضايا الوطن

أشار بوهدبة إلى حرص المديرية العامة للأمن الوطني على توطيد علاقات عمل وتعاون إيجابية مثمرة مع أسرة الإعلام، مؤكدّة على أهمية توفير المعلومات الضرورية والظروف المناسبة بما يساعد أفراد أسرة الإعلام على حسن أداء عملهم، كما واصل وأكد على دعم الدولة للإعلام والعمل على ترقيته، وضمان حريته واستقلاليته، حيث قال في نص رسالته، يطيب لي، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف لـ 03 ماي من كل سنة، أن أتوجه إليكم ومن خلالكم إلى جميع أفراد الأسرة الإعلامية الوطنية بوافر التحية وبالغ التقدير وأخلص الأماني بدوام التوفيق والنجاح في مهامكم النبيلة في الدفاع عن حرية الإعلام وكل الحقوق والحريات الأساسية التي كرّستها المواثيق الدّولية وكذا دستور الجمهورية الجزائرية، معربا عن اعتزازي بما حققه الإعلام الجزائري من تقدّم وتطوّر بعد سنوات من النضال والتضحيات والجهود والاجتهادات في خدمة قضايا الوطن العزيز، قبل أن يواصل ويشير بمجهودات أسرة الاعلام بمختلف أنواعها فقال، وإنها لسانحة أذكّر وأثمّن فيها بجهود ونضال أسرة الإعلام بمختلف أنواعه المكتوبة، السمعية والبصرية، وما حققته من مكاسب مشهودة ونجاحات معتبرة، تعتز بها بلادنا وتفتخر، جعلت من الإعلام منظومة عصرية قويّة، متنوّعة ثريّة، كما جعلت حريّة الإعلام وحق المواطن في الإعلام ضمانات أكيدة مكرّسة في الدستور الجزائري، وإذ أجدّد لكم خالص التهاني بمناسبة باليوم العالمي لحرية الصحافة، أؤكّد أنكم ستجدون لدى المديرية العامة للأمن الوطني دوما كل التعاون والتنسيق بما يساعد على النجاح في القيام بواجبكم المهني النبيل، متمنيّا لكل أفراد أسرة الإعلام الوطني المزيد من التقدّم والتوفيق والتألق في خدمة الوطن الغالي والشعب الجزائري الأبيّ

منيرة ابتسام طوبالي

 

 

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