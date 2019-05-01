نعيمة صالحي تتعرض للضرب وتحطيم سيارتها في الجلفة

أقدم نهار اليوم العشرات من شباب ولاية الجلفة على سب وشتم رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي، حيث قامت بتدشين مقر حزبها الجديد بحي الظل الجميل و لقاء ممثلي ولاية الجلفة لمناقشة بعض الأمور السياسية بفندق النايلي حيث تم تكريمها، وحينما تم تحويلها إلى فندق الامير بوسط المدينة من أجل الوقوف في مسيرة سلمية تم تنظيمها مسبقا أين قالت بأن مؤسسة الجيش تتعرض لحملة شرسة من قبل مخلفات النظام السابق ،حيث قررت النزول للشارع ومشاركة الشباب في مسيرة مساندة الجيش الوطني الشعبي إلا انا المسيرة أحبطت من قبل بعض الشباب الذي رفض تنظيم هاته المسيرة والذي طلب بمساندة الجيش في مسيرة الجمعة ولا توجد مسيرات من غير الجمعة وغادرت الجلفة تحت غضب الشباب المحتج الذي أقدم على ضربها وتحطيم سيارتها وهي في حالة هستيريا وقلق شديد

ومن جهة أخرى عظم بعض الشباب على الخروج في مسيرة حاشدة من أجل مساندة المؤسسة العسكرية، مؤكدين على أنهم مع قائد الأركان القائد صالح مهما كان الحال، ومهما كلف ذلك على اساس ان الجيش الوطني الشعبي خط أحمر وهو المؤسسة الوحيدة القادرة على حماية البلاد في مثل هاته الظروف الحالكة

زنيزن هواري