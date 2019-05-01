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﻿المنتوج سيُلبّي طلبات السوق المحلية

«جيبلي» يشرع في إنتاج الجبن الطري المذوّب لأول مرة

  01 ماي 2019 - 19:34   قرئ 26 مرة   0 تعليق   الحدث
«جيبلي» يشرع في إنتاج الجبن الطري المذوّب لأول مرة

رفع إنتاج الحليب بـ 20 بالمائة خلال رمضان

سيشرع المجمع الصناعي لمشتقات الحليب «جيبلي» في صناعة الجبن الطري المذوّب لأول مرة محليا، حيث سيتم توزيع المنتوج عبر ولايات الوطن، وتلبية احتياجات السوق الوطنية، كما سيتم رفع إنتاج الحليب بـ 20 في المائة خلال شهر رمضان الذي يعرف تذبذبا في التوزيع مع ارتفاع نسبة الطلب على هذه المادة.

 

باشرت ملبنة تسالة التابعة لمجمع جيبلي في إنتاج، لأول مرة، الجبن الطري المذوب عن طريق قطع داخل علب بعد أن نجحت من قبل في صناعة هدا المادة الغذائية بوزن 1 كلغ وفي شكل زورق، ولأجل تجسيد هدا الاستثمار الذي يندرج في إطار الاستراتيجية التي رسمها المجمع الصناعي جيبلي بغية تنويع الإنتاج. وحسب بيان المجمع فإنه تم استيراد المجمع خلال الفترة الأخيرة أجهزة متطورة متمثلة في ماكينات من النوع الجيد لتنتج الجبن الطري المذوب عن طريق القطع في علب ذات 8 قطع أو 16 قطعة، وحسب المصدر ذاته فإن التجارب أجريت بنجاح وسيشرع في الإنتاج الفعلي فور وصول كمية الحليب الطازج في الأيام القليلة القادمة،علما أن المنتوج سيكون كافيا لتلبية طلبات السوق الوطنية.

أضاف نفس المصدر، أن رفع المجمع الصناعي للحليب ومشتقاته جيبلي إنتاج حليب الأكياس بـ 20 بالمائة لتغطية الطلب المتزايد على هذه المادة خلال شهر رمضان، أي بكميات إضافية تزيد عن 500 ألف لتر في اليوم، كما سجل المجمع ارتفاعا في الطلب على مادة حليب الأكياس المبستر بنسبة 20 في المائة قبل أسبوع من شهر رمضان، الأمر الذي دفع بالمؤسسة إلى اتخاذ إجراءات لرفع الإنتاج بنفس النسبة، مع تنظيم فترة التوزيع، ويغطي المجمع 50 بالمائة من الطلب المسجل في السوق الوطنية بكميات تقدر ب 850 مليون لتر في السنة من حليب الأكياس.

وسيلة قرباج

 

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