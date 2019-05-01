﻿مكافحة الإرهاب تشهد الاستعانة بآليات جديدة في الجزائر

طائرات دون طيار لاستهداف معاقل إرهابية بالجبال

عمليات استطلاع وقصف جوي بـ «الدرون» لرصد مخابئ الإرهابيين

تشهد عمليات دحر بقايا الجماعات الإرهابية في الجزائر الاستعانة بآليات جديدة، مع شروع الجيش الوطني الشعبي في الاستعانة بالطائرات دون طيار لاستهداف معاقل إرهابية في الجبال وفقا لإحداثيات دقيقة، على إثر عمليات الاستطلاع والمراقبة الجوية المستمرة والبث الآني للمعلومات والمشاركة في عمليات الكشف، والتدمير في إطار مكافحة هذه الآفة وحماية الحدود.

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، عن استعمال الجيش الوطني الشعبي لطائرات «درون» لاستهداف معاقل إرهابية بالجبال، إثر عمليات استطلاع وقصف جوي بواسطة هذا النوع من الطائرات، وتمثلت الأهداف التي تم ضربها باستعمال عبر طائرات «الجزائر 54 و»الجزائر 55»، دون طيار، في مخابئ للإرهابيين بالجبال، تعودت المفارز على تدميرها بطرق تقليدية.

تم في هذا الصدد، على إثر عملية استطلاع وقصف جوي بواسطة طائرة دون طيار في منطقة جبل لبيض بتبسة في إقليم الناحية العسكرية الخامسة، كشف وتدمير مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 30 أفريل الجاري، خلال عملية بحث وتمشيط بالمنطقة ذاتها، 16 مخبأ للإرهابيين ومطبخ وقنبلة تقليدية الصنع ومعدات تفجير وأغراض أخرى، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، أمس، إضافة الى عملية أخرى، تمت أيضا على إثر استطلاع جوي نفذتها طائرة بدون طيار «الجزائر 54»، يومي 28 و29 أفريل الجاري، تفيد بوجود مخابئ للجماعات الإرهابية وفقا لإحداثيات دقيقة، تم إعطاء الأوامر لتنفيذ رمايات حقيقية لتدمير الأهداف المذكورة بدقة عالية، عبر استعمال طائرتين دون طيار «الجزائر 55»، دون أن يشير المصدر لمكان تنفيذ هذه العملية. وجربت هاته الطائرات ميدانيا في شهر ديسمبر الفارط، تحت إشراف الفريق، أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بالميدان المركزي للجو بحاسي بحبح في إقليم الناحية العسكرية الأولى، وقد جُهزت هذه الطائرات المصنعة بالجزائر، بأيادي وكفاءات وطنية من مهندسي وتقنيي الجيش الوطني الشعبي، بالتقنيات والوسائل الحديثة، لتؤكد حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على المسايرة الفاعلة للتطور التكنولوجي الذي يشهده الميدان العسكري، لاسيما في مجال الطائرات بدون طيار، مثلما أشار إليه بيان لوزارة الدفاع الوطني، والتي أصبحت أحد أهم الوسائل التكنولوجية الحديثة، في مختلف أشكال العمليات القتالية، لاسيما المراقبة الجوية المستمرة والبث الآني لمعلومات الاستطلاع والمشاركة في عمليات الكشف، والتدمير في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود. وتستعمل هذه الطائرات بدون طيار أيضا في تناوب الاتصالات، وكذا التجهيزات الاستخباراتية في ساحة المعركة، إضافة إلى التقييم شبه الحي للقدرات القتالية ومهمات المساعدة الإنسانية، كما أنها يمكن أن تحمل منصات مستقرة للكاميرات.