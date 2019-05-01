﻿أكد التمسك بالدستور وتهيئة الظروف لتنظيم الرئاسيات في أقرب وقت

ڤايد صالح يدعو إلى الحوار مع مؤسسات الدولة للخروج من الأزمة

وزارة الدفاع تحوز ملفات فساد ثقيلة ومحاسبة المتورطين ضرورية في أسرع وقت

دعا الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الـوطني، رئيس أركان الجيـش الوطني الشعبي، أول أمس، إلى اعتماد الحوار البناء مع مؤسسات الدولة، باعتباره المنهج الوحيد للخروج من الأزمة، وجدد تأكيده على مرافقة الشعب والهيئات في هـذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الجزائر، وحث على اليقظة والحذر بفعل المخاطر والتهديدات التي تحدق بالبلاد.

أشاد قايد صالح، باستجابة العديد من الشخصيات والأحزاب لأهمية انتهاج مبدأ الحوار، الذي يتعين أن تنبثق عنه آليات معقولة للخروج من الأزمة، واعتبر في كلمة له أول أمس، خلال ترؤسه لقاء توجيهيا بالمدرسة العليا للقوات الخاصة ببسكرة، في إقليم الناحية العسكرية الخامسة، تابعها إطارات وأفراد الناحيتين العسكريتين الرابعة والخامسة، نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني أمس، أن «هذا موقف يحسب لهم في هذه المرحلة التي يجب أن تكون فيها مصلحة الوطن هي القاسم المشترك بين كافة الأطراف»، وأضاف «أنه تعهد منذ بداية المسيرات السلمية، على العمل، دون كلل ولا ملل، على مرافقة الشعب ومؤسسات الدولة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ بلادنا»، وأردف «وإنني على قناعة تامة بأن اعتماد الحوار البناء مع مؤسسات الدولة، هو المنهج الوحيد للخروج من الأزمة، إدراكا منا بأنه من أرقى وأنبل أساليب التعامل الإنساني، وهو المسلك الأنجع الكفيل بتقديم اقتراحات بناءة وتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق حول الحلول المتاحة»، موضحا «أن تأكيدهم في العديد من المناسبات على جدوى تبني هذا النهج الحكيم، من طرف كافة فئات شعبنا الأبي، بعيدا عن الحسابات الشخصية الضيقة، وفي إطار تغليب المصالح العليا للوطن، ليس إلا دليلا قاطعا على حرصنا على أمن واستقرار البلاد ووحدتها الترابية والشعبية، لاسيما في ظل وضع إقليمي متوتر». كما جدد نائب وزير الدفاع الوطني الحديث عن الأطراف التي وصفها بأنها ترفض كل المبادرات، حيث اعتبر «أن مجمل الترتيبات المتخذة، حققت لحد الآن توافقا وطنيا لمسناه من خلال الشعارات المرفوعة في المسيرات بمختلف ولايات الوطن، باستثناء بعض الأطراف، التي ترفض كل المبادرات المقترحة، وتعمل على زرع النعرات والدسائس، بما يخدم مصالحها الضيقة ومصالح من يقف وراءها »، وتابع «وقد انكشفت النوايا السيئة لهذه الأطراف وفضحتها وأدانتها مختلف فئات الشعب، التي عبرت عن وعي وطني متميز وأصيل، ورفضت أطروحاتها التي تهدف إلى ضرب مصداقية وجهود مؤسسات الدولة، في بلورة وإيجاد مخارج آمنة للأزمة»، على حد تعبيره، محذرا «من الوقوع في فخ تعكير صفو المسيرات السلمية، وتغيير مسارها من خلال تلغيمها بتصرفات تُكن العداء للوطن وتساوم على الوحدة الترابية للجزائر، واستغلال هذه المسيرات لتعريض الأمن القومي للبلاد ووحدتها الوطنية للخطر».

دعوة لليقظة والحيطة والحذر

حذر رئيس الأركان، من المخاطر والتهديدات التي تحدق بالبلاد، حيث قال «إن المقترحات التي قدمها الجيش الوطني الشعبي نابعة من وعيه الراسخ بأهمية هذه المرحلة في حياة البلاد وبالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه وعلى عاتق كافة الجزائريين الأوفياء والمخلصين لوطنهم الذين لا يرضون سوءا ببلادهم»، وأضاف أن »الأجدر أن يشعر الجميع بمسؤولية حفظ وصون وطنهم أمانة الشهداء، فالجزائر وطن الجميع، من حقها على أبنائها، كافة أبنائها، كل في موقعه وحدود مسؤولياته، أن ينتبهوا ويدركوا ما يحدق بها من مخاطر وتهديدات، تستوجب التحلي باليقظة والحيطة والحذر».

تذكير بالعشرية السوداء

ختم الفريق كلامه بأن الجيش الوطني الشعبي يواصل رفقة كافة الخيرين من أبناء الشعب الجزائري، العمل على تجنيب بلادنا مغبة الوقوع في فخ العنف وما يترتب عنه من مآسٍ وويلات، وعلينا الاستفادة من دروس الماضي باستحضار التضحيات الجسام والثمن الباهظ الذي قدمه الشعب الجزائري، سواء إبان الثورة التحريرية المجيدة التي توجت باسترجاع الاستقلال والسيادة الوطنية، أو خلال فترة مكافحة الإرهاب التي استعادت فيها بلادنا الأمن والسكينة، وهي المكاسب الغالية التي يجب الحفاظ عليها وعدم التفريط فيها، وفاء لتضحيات شهداء الثورة التحريرية وشهداء الواجب الوطني».

وزارة الدفاع تحوز ملفات فساد ثقيلة

قال الفريق، بخصوص محاسبة كل من تورط في نهب المال العام وتبديد خيرات البلاد، والتي تعد من أهم المطالب التي رفعها الشعب الجزائري بإلحاح، منذ انطلاق مسيراته السلمية، «أودّ أن أشيــر إلى أن مصالح وزارة الدفاع الوطني تحوز معلومات مؤكدة حول عدة ملفات فساد ثقيلة، اطلعت عليها شخصيا، تكشف عن نهب الأموال العامة بأرقام ومبالغ خيالية، وانطلاقا من حرصنا الشديد على حماية الاقتصاد الوطني، فقد تولت مصالح الأمن وضع هذه الملفات تحت تصرف العدالة، لدراستها والتحقيق بشأنها ومتابعة كل المتورطين فيها ». وأضاف خلال تمرين تكتيكي أشرف عليه بالناحية العسكرية الخامسة، وفق بيان لوزارة الدفاع أول أمس، أن من الضروري تفادي التأخر في معالجة الفساد بحجة إعادة النظر في الإجراءات، مشيرا إلى أنه سيتم تطهير البلاد نهائيا من الفساد والمفسدين، لتفاديي إفلات الفاسدين من العقاب.

تغيير الدستور ليس من صلاحيات الجيش

أوضح قائد الأركان «أن التمسك الشديد لقيادة الجيش الوطني الشعبي بالدستور الذي زكاه الشعب من خلال ممثليه في البرلمان، ينبع من كون أي تغيير أو تبديل لأحكامه ليس من صلاحية الجيش الوطني الشعبي، بل من الصلاحيات المخولة للرئيس المنتخب مستقبلا وفقا للإرادة الشعبية الحرة».

تَمسك بتنظيم الرئاسيات في أقرب وقت

أوضح قايد صالح، أنه احتراما للدستور ومؤسسات الدولة، وجب علينا جميعا العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة والتصدي لكل التهديدات والمخاطر المحدقة ببلادنا وإفشال كافة المخططات المعادية الرامية إلى الوقوع في فخ الفراغ الدستوري والزج بالبلاد في متاهات الفوضى وزعزعة استقرارها، حيث إن هذه الآلية الدستورية هي التي تسمح بانتخاب رئيس جمهورية له الشرعية والصلاحيات لتحقيق المطالب الشعبية المشروعة المتبقية، وهي كذلك القاعدة الأساسية لانطلاق بلادنا من جديد في مسيرة التنمية والبناء.