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فوزي أوصديق ..لمادة 102 قدمت نصف الحل.. والحل في توافق سياسي بطابع دستوري

  02 ماي 2019 - 12:15   قرئ 112 مرة   0 تعليق   الحدث
فوزي أوصديق ..لمادة 102 قدمت نصف الحل.. والحل في توافق سياسي بطابع دستوري

دعا أستاذ القانون الدستوري فوزي أوصديق  إلى التوافق على مرحلة انتقالية تنهي الجدل الحاصل في الساحة السياسية وتجنب انهيار الدولة، معتبرا إجراء الرئاسيات المقررة في الرابع جويلية المقبل "ضربا من الخيال"

وقال أوصديق  للقناة الأولى، إن " المشهد حاليا غير عادي و يحتاج لإجراءات غير عادية لأننا أمام منطقين: منطق الإصلاح وتحكمه المادة 102 التي قدمت نصف الحلول، و المنطق الثاني هو منطق التغيير وتحكمه المادتان 07 و 08 وديباجة الدستور، وأرى حسب قناعتي أنه يجب تفعيل مواد منطق التغيير لأننا أمام شرعية شعبية تحتاج لشرعية دستورية، وعليه لابد من الإسراع في البحث عن حلول سياسية ذات طابع دستوري وليس اللجوء لحلول دستورية ذات أثر سياسي"

 

 

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