عمال و مواطنون يشاركون في مسيرة ببجاية للمطالبة بالإفراج عن يسعد ربراب

شارك عمال ومواطنن في مسيرة للمطالبة بالإفراج عن رجل الأعمال والرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال، يسعد ربراب، الذي تم إيداعه الحبس المؤقت، في خضم حملة فتح التحقيقات بشأن الفساد التي تشهدها الجزائر

ونادى المتظاهرون بالحرية لربراب، في وقت هتفوا بعبارات تدين النظام.، وكان رجل الأعمال اسعد ربراب قد تم إيداعه الحبس المؤقت بتهم تتعلق بـ “التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل بالرغم من الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية”، ونفى مجمع سيفيتال، في بيان له أن يكون إيداع الرئيس المدير العام للمجمع يسعد ربراب بسبب قضايا فساد أو اختلاسات أو تبديد أموال عمومية، موضحا السبب وراء إيداعه الحبس المؤقت