جمعية الشعرى تؤكد أن أول أيام رمضان الإثنين 06 ماي

كشفت جمعية الشعرى لعلم الفلك، بأن المعطيات الفلكية تؤكد أن بداية شهر رمضان ستكون يوم الاثنين 6 ماي.

وأكدت الجمعية في بيان لها “إن اقتران هلال رمضان 1440هـ سوف يكون يوم السبت 04 ماي على الساعة 23:45 بالتوقيت المحلي، وبالتالي سنتحرى هلال رمضان يوم الأحد 5 ماي الموافق لـ 29 شعبان”.

وتابع البيان :”إلا أن الهلال لم يعمر بشكل كافي ليتم رصده بالعين المجردة في ذلك اليوم في شمال الجزائر، ولكن رصده ممكن عن طريق التليسكوب”.وشرحت الجمعية “أما في أقصى جنوب الجزائر فهنالك إمكانية رؤيته بالعين المجردة كما هو الحال بالنسبة للدول الإفريقية الجنوبية مع تزايد سهولة رصده كلما اتجهنا غربا”.وأضافت الجمعية أنه “بناءا على هذه المعطيات، نتوقع إعلان رؤية الهلال يوم الأحد 5 ماي من طرف وزارة الشؤون الدينية بناءا على رؤية في جنوب البلاد أو باعتبار رؤية الهلال عند الدول الإفريقية الواقعة جنوبا، وبالتالي سيكون بداية رمضان يوم الإثنين 6 ماي”.