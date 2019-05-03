الدرك يحافظ على اجراءات الجمعة الماضية

اكتظاظ مروري بمداخل العاصمة

تشهد مداخل الجزائر العاصمة، اليوم الجمعة، اكتظاظ مروري، بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، تحسبا للجمعة الـ 11 من المسيرات المطالبة بالتغيير السياسي في البلاد، وحافظ الدرك الوطني على مستوى مدخل العاصمة الشرقي، وبالضبط بالدار البيضاء، عند مخرج الطريق الاجتنابي، إجراءات أمنية مشددة، تسبب في عرقلة حركة المرور، ونفس الأمر بالنسبة للحاج الأمني للشرطة على مستوى حيز الموز، أين كان يتم توقيف السيارات القادمة من خارج العاصمة لمراقبة الهويات والتفتيش.