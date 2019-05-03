أوامر بانخراط كل القطاعات في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية

شريط الاخبار
الصينيون مدعوون للإسراع في تنصيب التجهيزات لفتح نفق «الشفة - الحمدانية» إعادة تشغيل الفرن العالي لمركب «سيدار» حشيشي يؤكد حرص «سوناطراك» على تعزيز علاقات الشراكة مع الأجانب الوضع السياسي للجزائر لم يؤثر على عقود تموين تونس بالكهرباء والغاز تسجيل 10 آلاف إصابة بالحصبة منذ بداية العام طي ملف «عدل 1» نهاية سبتمبر كأقصى حد جميعي أمينا عاما لـ «الأفـلان» خلفا لولد عبـاس مواطنون يتظاهرون أمام محكمة سيدي امحمد ويطالبون بسجن أويحيى اختفاء مفاجئ لبعض رموز الفساد بسبب تخوفاتهم من متابعات قضائية‎ أقوى رجال عهد الحكم «البوتفليقي» ينهارون و«أويحيى» يمثل أمام العدالة نقابيون ينتفضون في عيد العمال العالمي ڤايد صالح يدعو إلى الحوار مع مؤسسات الدولة للخروج من الأزمة كنفدرالية القوى المنتجة تهدّد بإضراب عام بكل القطاعات قريبا طائرات دون طيار لاستهداف معاقل إرهابية بالجبال «جيبلي» يشرع في إنتاج الجبن الطري المذوّب لأول مرة الدرك يطلق صفحة خاصة بالإعلام المروري «قيادة الجيش تولي أهمية قصوى للمنظومة التكوينية» هامل يمثل أمام محكمة تيبازة ويُستجوب لقرابة ساعتين ونصف رفقة نجله الطلبة يخرجون في مسيرة عاشرة تزامنا مع مثول مسؤولين نافذين أمام القضاء الحراك يفخّخ قوائم السكن الاجتماعي ويحوّلها لملف شائك على المسؤولين لحوم إسبانية وبرازيلية طازجة ومجمّدة على موائد الجزائريين خلال رمضان الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين تعتبر إجراءات وزارة التجارة إيجابية بن خلاف يعتبر دعوة بوشارب للنواب «خطوة استفزازية» حملة تفتيش تمس 20 ألف ابتدائية قبل الدخول المدرسي المقبل منحة 6 آلاف دينار لاتسد احتياجات الأسبوع الأول من رمضان قاضي التحقيق يستمع مرة ثانية لعلي حداد المودع رهن الحبس وزارة الداخلية تصدر تعليمات بمنح الأسواق المنجزة لتجار الأسواق الموازية لجنة وزارية لتقييم سير قفة رمضان وامتحانات نهاية السنة بن صالح «يُطهِّر» الرئاسة من «الحرس القديم» لبوتفليقة ويقيل أكبر «معمريها» أويحيى.. لوكال وهامل أمام القضاء في قضايا فساد في انتظار أسماء ثقيلة أخرى «سناباب» تشلّ قطاع الوظيف العمومي ليومين وزراء حكومة بدوي أمام نواب البرلمان للإجابة على 24 سؤالا الخميس المقبل إخضاع 7 منتجات للسعر المرجعي خلال رمضان العدالة تُطيح بأباطرة المال في الجزائر والقائمة لا تزال طويلة «كناص» تكشف عصابات استغلت بطاقات شفاء المسنيــــــن لاقتنــــــاء المهلوســـــات وترويجهـــــا عمال عدة قطاعات يخرجون للشارع في عيدهم العالمي وزارتا التجارة والفلاحة في رحلة ماراطونية أسبوعا قبل رمضان مؤسسات ربراب، حداد وكونيناف لن تتضرر ولا خوف على مصير آلاف العمال «سعر لحم البقر المستورد المجمد لن يفوق 750 دج في رمضان» تساؤل عن مصير الحراك وتأثير الصيام على المتظاهرين
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. أوامر بانخراط كل القطاعات في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية

أوامر بانخراط كل القطاعات في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية

  03 ماي 2019 - 11:49   قرئ 165 مرة   0 تعليق   الحدث
أوامر بانخراط كل القطاعات في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية

صادقت الحكومة في اجتماع عقدته يوم الخميس برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، على مشاريع مراسيم تنفيذية واستمعت إلى عروض خاصة بقطاعات المالية والصحة والنقل والتعليم العالي، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزارة الأولى.

وأوضح ذات المصدر، أن الحكومة صادقت خلال هذا الاجتماع على مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 22 مارس 2017 المحدد لشروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية.

وأسدى الوزير الأول توجيهات وتعليمات دعا فيها إلى "انخراط جميع القطاعات في هذا المسعى الذي يهدف إلى ترشيد استعمال المال العام، عبر وضع آلية ستشرف على دراسة موضوعية لعملية تحصيل الغرامات والرسوم وكذا كل الحقوق التابعة للدولة، وفق نظرة جديدة تتماشى والواقع الاقتصادي الذي تعرفه البلاد في المرحلة الراهنة".

كما دعا بدوي أن تشرك هذه الآلية، التي سيشرف عليها وزير المالية، في أشغالها، المختصين والمتدخلين في عملية التحصيل كونها تتعدى الجانب الإداري التقليدي مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الدولية الناجحة في مجال التحصيل الجبائي والغرامات، بما يمكنها بالخروج بمقترحات جادة وعملية"، مع ضرورة أن "يندرج المشروع التمهيدي لقانون الجباية المحلية ضمن هذه النظرة المثمنة للأملاك العمومية خاصة المحلية والرفع من أدائها في مجال تحصيل مستحقاتها".

 

 

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات