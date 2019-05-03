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مواطنو بومرداس في مسيرات حاشدة للجمعة الحادية عشر

إصرار على مواصلة الحراك خلال رمضان لتحقيق الأهداف

  03 ماي 2019 - 16:38   قرئ 5 مرة   0 تعليق   الحدث
إصرار على مواصلة الحراك خلال رمضان لتحقيق الأهداف

يواصل مواطنو ولاية بومرداس دعمهم للحراك الشعبي الوطني منذ الـ22 فيفري المنصرم وعلى غرار باقي ولايات الوطن، لتحقيق بقية المطالب الشعبية القاضية بتنحية رئيس الدولة المؤقت وبدوي وحكومته ومحاسبة ناهبي المال العام في قضايا الفساد الذين أوصلوا البلاد إلى الانسداد التي تعيشه اليوم.

 خرج مواطنو بومرداس أمس بمختلف أطيافهم في مسيرات حاشدة بعد صلاة الجمعة، عرفت حدتها بشكل كبير في عاصمة الولاية ومدينة برج منايل، وسط إصرار وعزيمة على مواصلة الحراك خلال شهر رمضان إلى غاية تحقيق بقية المطالب.

جدد المتظاهرون في ولاية بومرداس تمسكهم بمطالب رحيل بقية الباءات المتمثلة في رئيس الدولة المؤقت بن صالح والوزير الأول بدوي وحكومته للجمعة الحادية عشر على التوالي منذ بداية الحراك، الذي صاحبته تطورات إيجابية في الساحة السياسية المتمثلة في الشروع في فتح العديد من ملفات الفساد ومساءلة إطارات في الدولة كالوزير الأول السابق أحمد أويحيى، مدير الأمن الوطني السابق عبد الغني هامل ورجال أعمال مشتبه تورطهم في قضايا فساد وغيرها من الوجوه، وهي سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر، هذه الخطوة شجعت الشعب الجزائري على مواصلة النضال بالخروج إلى الشارع في مسيرات حافظت دائما على سلميتها كشعار حضاري راق ميز الحراك الشعبي منذ بدايته بأكثر من شهرين للمطالبة برحيل ما تبقى من بقايا النظام كورقة طريق لا بد من تجسيدها  للخروج من الأزمة والمرور إلى مرحلة انتقالية تديرها وجوه نزيهة للتحضير لانتخابات شفافة وتأسيس دولة القانون، وهي المطالب المشتركة التي يتقاسمها كل الشعب الجزائري ومنهم مواطنو بومرداس الذين يصرون وبكل عزم على مواصلة الحراك حتى في شهر رمضان، ترجمتها هتافات وتعبير المتظاهرين والشعارات المرفوعة واللافتات المنادية للتغيير في كل مدن الولاية تقريبا في صورة تعكس التفاف وتمسك الشعب الجزائري من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه حول مطلب واحد وهو تحرير البلاد من وجوه الفساد ومحاسبتهم، بالرغم من كل أشكال التضييق من طرف قوات مكافحة الشغب والدرك الوطني التي وضعت حواجز منيعة منذ صبيحة أمس على مستوى الطريق الوطني رقم 5 ببرحمون بقورصو ببومرداس باتجاه العاصمة لمنع المتظاهرين من الالتحاق بالجزائر العاصمة للمشاركة في المسيرات.

ضاوية م.
 

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